Mercado da NBA: Jogador do 76ers deixa futuro em aberto

O jogador Guerschon Yabusele pode não ficar no Philadelphia 76ers assim que o mercado da NBA abrir. Isso porque o francês é agente livre para a próxima offseason, após receber US$2.1 milhões em 2024/25. Apesar de o ala ter feito uma boa campanha com o Sixers, o time poderia ter outras prioridades.

Titular em 40 dos 73 partidas na temporada pelo 76ers, o jogador obteve 11.0 pontos, 5.6 rebotes e acertou 38% nas bolas de três em cerca de 27 minutos por noite. Embora ele tenha preferência por seguir no time de Philadelphia, existe a chance de atuar por uma nova equipe. Afinal, o ala-pivô recebeu muitos elogios ao longo do ano. Além disso, deve receber propostas com valores bem maiores do que teve no Sixers.

Após ficar cinco anos fora da NBA, o jogador foi bem nas Olimpíadas e ganhou mais uma chance na liga. Na competição, ele registrou médias de 14.0 pontos, 3.3 rebotes, além de 81.5% nos lances livres, algo que não dominava no início de carreira.

Publicidade

No entanto, chegou ao Sixers quando o mercado já estava “frio”. Ou seja, só poderia receber salário menor em times competitivos. E vale lembrar que o 76ers era um dos favoritos no Leste antes do início da atual campanha.

Leia mais

Antes da trade deadline, por exemplo, o jornalista Marc Stein indicou que havia muito interesse do mercado da NBA no atleta. Ele acabou seguindo em Philadelphia, que teve uma das piores campanhas da liga. Afinal, após as lesões de Joel Embiid, Paul George e Tyrese Maxey, o time despencou na tabela, ficando com o 13° lugar no Leste.

Publicidade

Jogador tem preferência por seguir na NBA

Mas Yabusele não descarta uma volta ao basquete europeu. Em suas redes sociais, ele falou sobre a chance de retornar ao Real Madrid, onde atuou entre 2021 e 2024.

“Eu sempre vou amar o Real Madrid, mas no momento, penso em assinar um novo contrato para seguir como jogador da NBA. Mas um dia, por que não? Seria incrível”, disse.

O jogador, de 29 anos, ainda espera poder retornar ao 76ers, apesar de saber que o mercado da NBA deverá oferecer salários melhores. Além disso, o Sixers pode ter a preferência pelas extensões de Quentin Grimes e Kelly Oubre. Este último, no entanto, possui opção de US$8.3 milhões.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA