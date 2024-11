Joel Embiid surpreende e elege melhor jogador da NBA

Na última segunda-feira (18), o Philadelphia 76ers perdeu para o Miami Heat. Em uma de suas raras participações em jogos da equipe, Joel Embiid revelou, em entrevista pós-jogo, qual o melhor jogador da NBA na atualidade. E o astro surpreendeu. Isso porque ele elegeu o rival da noite, Jimmy Butler.

“Bom, eu sou suspeito para falar sobre o quão bom é Jimmy Butler. Ele pode fazer tudo em uma quadra de basquete. Passa a bola muito bem, pontua e acima de tudo, é um grande líder. Então, estamos falando de um cara que é top-5 da liga. Posso dizer que ele é o melhor jogador da liga sem nenhum problema. O que ele fez aqui não me surpreende, ele é um jogador difícil de ser contido”, exaltou o MVP de 2022/23.

Na ocasião, Butler brilhou com uma grande apresentação no triunfo de Miami. Ele anotou 30 pontos, dez rebotes, cinco assistências e um roubo de bola. Além disso, acertou oito de 12 arremessos e a única bola de três que tentou em 33 minutos na quadra. O pivô, por outro lado, teve atuação apagada com 11 pontos, oito rebotes e cinco assistências.

Apesar de ser pouco mencionado como um dos melhores da liga, o camisa 22 tem a fama de ser decisivo. Afinal, levou o Heat à decisão da NBA há pouco mais de um ano. No entanto, outros nomes aparecem pela concorrência do posto. Sobretudo, nomes que brigam todos os anos pelo prêmio de MVP. Por exemplo: o próprio Embiid, Nikola Jokic, Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo.

No entanto, a declaração de Embiid sobre Butler não foi a única notícia da última semana ligando os dois craques. De acordo com o jornalista Vince Goodwill, do portal Yahoo Sports, Butler era o alvo preferido do craque na agência livre desse ano. Mas o 76ers não conseguiu obtê-lo. Assim, foi atrás de Paul George.

“O que posso dizer é que Embiid queria Butler em seu time. Ele foi até os executivos do Philadelphia 76ers e pediu para que buscassem algum acordo por Jimmy, em meio aos rumores e a situação do Heat na offseason. Não acho que o pivô ficou feliz com isso, mesmo que Paul George tenha sido contratado. A primeira opção sempre foi obter Jimmy Butler”, disparou.

De fato, alguns rumores antes do início da temporada chegaram o 76ers ao astro de Miami. Afinal, ele queria uma extensão máxima que não foi concedida pelo Heat. Então, ainda existe dúvida a respeito do futuro do craque.

É verdade também que o time de Philadelphia esteve envolvido em quase todos os boatos envolvendo grandes alas do mercado. Isso inclui George, além de Brandon Ingram, do New Orleans Pelicans.

As duas franquias estão abaixo dos 50% de aproveitamento na Conferência Leste, mas a situação do 76ers é pior. Atualmente, são apenas três vitórias em 16 jogos, além dos problemas físicos envolvendo Joel Embiid, o principal jogador da equipe na NBA.

