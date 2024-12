Memphis Grizzlies rejeita jogada mais famosa da NBA; entenda

A NBA passou por várias mudanças ao longo dos anos. Nas décadas de 1980 e 1990, por exemplo, a jogada mais comum da liga era o post up (dar a bola para seu pivô perto da cesta e esperar que ele resolva). Já nos anos 2000, as isolations, deixando o melhor jogador em posição confortável para pontuar. Mas desde a metade da última década, o pick and roll tem sido a jogada mais usada. Alguns times utilizam até em 30% das jogadas. No entanto, o Memphis Grizzlies, segundo colocado da conferência Oeste, não usa a jogada mais famosa da NBA.

Indo na contramão do resto da liga, a equipe utiliza o pick and roll em apenas 11% de suas jogadas. É o número mais baixo por um time desde a temporada 2015/16, quando a série histórica se inicia. Embora o Grizzlies tenha bons jogadores para fazer a jogada, como Jaren Jackson Jr, Zach Edey e Brandon Clarke, a equipe opta por não fazer. Para se ter uma ideia, a média da liga é de 89 por jogo. O Grizzlies tem 43.

Rodar, rodar e rodar

E a escolha já vem sendo repercutida na liga. No último jogo entre Memphis e Golden State Warriors, em novembro, Draymond Green falou sobre a nova tática do Grizzlies. “Um ataque não convencional”, disse o ala-pivô do Warriors.

“Foi a primeira vez que vi. Precisamos de um tempo pra nos adaptarmos. Eles vieram logo de cara com algo esquisito, afinal. Na NBA, padrões são bem similares, a maioria faz a mesma coisa. Mas o que eles estão fazendo, eu não tinha visto”, continuou.

Perguntado sobre o que era tão diferente no esquema do adversário, Green ainda explicou. “Se um cara entra pela direita, o time todo roda pra direita. Eles estão rotacionando o tempo inteiro, não importa quem. Portanto, torna os padrões de ajuda na defesa diferentes, mas acho que fizemos um bom trabalho”.

Assim, a estratégia adotada pelo Grizzlies é de justamente o ataque continuar rodando. Além disso, a equipe tem o segundo maior número de posses da liga. Isso porque o ataque é focado em usar pouco do relógio. Afinal, todos estão espaçados e rodando, tornando a possibilidade de uma infiltração de Ja Morant e Jaren Jackson Jr. bem possível.

Então, se a infiltração não der certo, o time inteiro vai ter rodado, até achar alguém livre pra chutar de três pontos. O Grizzlies é o segundo ataque mais rápido desde 1997, quando começa a série histórica, usando em média 12.60 segundos do relógio.

Por que dá certo?

O motivo passa, também, pela construção de elenco. São vários os jogadores de Memphis que podem, a partir do rebote defensivo, levar a bola para o ataque, enquanto os outros espaçam a quadra. Não há, necessariamente, uma procura por Ja Morant para sempre levar a bola. Um ataque rápido, conciso e que não utiliza de pick and rolls, o Memphis Grizzlies inova na NBA sem usar sua principal jogada.

E para isso dar ainda mais certo, o time é bom na defesa. Recentemente, o Sacramento Kings de 2022/23 ficou famoso por seu ataque rápido e direto, sendo o melhor da liga. Mas a equipe era péssima na defesa, com a sétima pior da liga. Então, o Grizzlies faz tudo bem feito: quarto melhor ataque, sétima melhor defesa. Claro, ter Jaren Jackson Jr ajuda também.

Ok, o Memphis Grizzlies tem um estilo de jogada diferente na NBA. Mas tem funcionado?

Sim! A equipe é a segunda colocada no Oeste e tem a segunda maior melhora de índice ofensivo, entre uma temporada e outra, na história. São 11.6 a mais do que em 2023/24. Claro, o Grizzlies do ano passado foi assolado por lesões e passou boa parte da temporada em tank. Mas a equipe ainda é melhor que a de 22/23. Não é claro o quão bom isso será nos playoffs, ou se irá se adaptar a isso após o choque inicial, mas, por hora, é uma grata surpresa numa época de tanta mesmice na liga.

