Max divulga trailer de documentário sobre o Boston Celtics; assista

A Max divulgou o primeiro trailer do novo documentário que será lançado sobre o atual campeão da NBA, Boston Celtics. Nesta quarta-feira (12) a plataforma de streaming publicou a primeira prévia do que será o material produzido para a equipe com o maior número de títulos da liga. Além do campeonato em 2023/24, a série terá toda a história da franquia.

Os produtores executivos serão Bill Simmons e Connor Schell. O último, aliás, também esteve envolvido na produção de The Last Dance, documentário que contou a história de Michael Jordan e do Chicago Bulls para a Netflix e o canal ESPN.

Na sinopse, a Max revela que o documentário abordará não só o título de 2024, mas também toda a história da franquia. O Celtics surgiu junto com a própria NBA em 1946. Desde então venceu 18 títulos, um a mais do que o principal rival, Los Angeles Lakers.

Um outro trecho disponibilizado pelo canal, também cita que muitos dos materiais são inéditos para o público. Confira um dos trechos:

“A série apresenta imagens de arquivo que nunca foram vistas antes. Além disso, várias entrevistas exclusivas estão presentes, como por exemplo com Bob Cousy, Larry Bird, Jaylen Brown e Jayson Tatum. O objetivo, acima de tudo, é mostrar como as histórias, glórias, títulos, decepções e tragédias envolvendo a franquia, levaram a uma influência tão grande não só na NBA, mas em todo o cenário dos esportes dos EUA”.

Além disso, o documentário também terá um contexto histórico e social. Sobretudo, com as questões raciais na cidade desde os tempos em que Bill Russell era o grande jogador da franquia Celtics.

Por fim, também terá histórias sobre as rivalidades históricas de Boston. Além do maior clássico da liga contra o Lakers, a rivalidade com o Philadelphia 76ers também será falada. As equipes foram adversárias em todas as grandes eras de Boston com nomes como Wilt Chamberlain, Julius Erving e Joel Embiid enfrentando os líderes do Celtics ao longo dos anos.

Além de históricas lendas da franquia, outros grandes nomes também falarão no documentário sobre o Boston Celtics na Max. Por exemplo, o lendário executivo do Miami Heat e técnico de Lakers e New York Knicks, Pat Riley. A lenda de Los Angeles, James Worthy, também está presente.

O programa estreia em 3 de março e contará com exibições até 28 de abril. No total, serão nove episódios. Então, confira o trailer:.

