NBA: Celtics contrata Torrey Craig

O Boston Celtics acertou com Torrey Craig para a temporada da NBA. A informação foi dada Mark Bartelstein, da Priority Sports. Os detalhes do contrato do jogador com a equipe atual campeão ainda não foram revelados. No entanto, a expectativa é de que seja o mínimo de veterano (US$ 2.1 milhões) até o fim de 2024/25.

Craig havia sido dispensado pelo Chicago Bulls há poucos dias. Na temporada, o veterano disputou somente nove partidas, sendo uma como titular. Ainda assim, teve médias de 6.9 pontos, com 48.9% nos arremessos e 42.9% nos três pontos, com 12.6 minutos por jogo.

O ala não atua desde 30 de dezembro devido a uma lesão no tornozelo. Porém, ele estava próximo de retornar antes da dispensa. A expectativa é de que ele já esteja disponível ao Celtics no sábado (8), em confronto diante do Knicks. O jogador usará a camisa 12 em Boston.

O Celtics acertou com Torrey Craig para preencher uma das duas vagas do elenco na NBA. Após a troca do armador Jaden Springer, o presidente de operações, Brad Stevens, já havia dito que contrataria um nome “em breve”.

O veterano chega para oferecer profundidade ao elenco como um three-and-D (especialista na defesa e três pontos). Além disso, garante experiência à segunda unidade, em especial, na pós-temproada. Em sua carreira, ele acumula 75 jogos de playoffs por Denver Nuggets e Phoenix Suns. Ele esteve, ainda, nas finais da NBA de 2021, com média de 12.1 minutos por jogo.

‘Surpresa’

A contratação de Craig gerou surpresa no elenco. Logo após a derrota para o Dallas Mavericks, o astro Jaylen Brown foi questionado sobre a chegada do veterano ao elenco celta. Ainda sem saber o que estava acontecendo, ele revelou que não sabia e garantiu confiança na diretoria.

“Isso é novidade para mim. Nós contratamos o Torrey Craig? Certo. É a primeira vez que estou ouvindo isso. Claro, a diretoria está sempre tentando fazer ajustes para nos colocar em uma boa posição. Então, confio nisso”, comentou o astro.

Futuro reforço

O Celtics ainda planeja adicionar mais um novo ao elenco. Apesar de contratar Craig, o time conta com mais uma vaga disponível no elenco principal. Stevens, no entanto, comentou que não tem pressa para preencher o espaço.

“Vamos levar nosso tempo e avaliar nossa saúde e necessidades ao longo do caminho. A decisão será baseada nas necessidades do Celtics”, afirmou o dirigente.

