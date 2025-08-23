“Mavericks pode ser campeão da NBA em 2025/26”, diz jornalista

Stephen A. Smith tem uma aposta ousada para a próxima temporada. De acordo com o analista da ESPN, o Dallas Mavericks pode ser campeão da NBA em 2025/26. Mesmo após a troca de Luka Doncic, o jornalista aposta que a seleção de Cooper Flagg e a dupla Anthony Davis e Kyrie Irving podem elevar o time ao status de candidato.

“Se Kyrie Irving estiver saudável e Anthony Davis jogar no seu melhor nível, o Mavericks vai ser campeão da NBA”, disse Smith. “É um grande se. É algo que pode mudar. Porém, é algo legítimo e todos sabem disso. Porque uma coisa que ninguém vai dizer sobre Davis é que ele não sabe jogar”.

É óbvio que a previsão do analista é ousada. Isso porque depende de alguns ‘e se’. O principal deles é Kyrie Irving. O armador rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho pelo Mavericks na NBA. O retorno dele deve acontecer somente no próximo ano e o nível que o astro vai apresentar ainda é uma dúvida.

Anthony Davis também é outro ‘e se’ do Dallas Mavericks na NBA. Embora seja um dos melhores jogadores da liga, ele tem sofrido com lesões ao longo da carreira. Além disso, passou por uma cirurgia na retina em julho. Desse modo, não se sabe em que nível o camisa 3 vai voltar para a temporada 2025/26.

Ainda assim, se os dois estiverem saudáveis, é provável que o Mavericks lute para ser campeão da NBA em 2025/26. O elenco, afinal, é quase todo aquele que chegou às finais em 2024 e perdeu para o Boston Celtics. No lugar de Doncic, o time ainda conseguiu outro fenômeno: o jovem Cooper Flagg.

O ex-Duke, aliás, deve ter a mesma função que Luka Doncic tinha pelo Mavericks na NBA. Há algumas semanas, o técnico Jason Kidd confirmou que pretender utilizar Flagg como armador da equipe em 2025. Ainda mais que Irving não estará apto. Desse modo, o jovem terá espaço para ser o condutor de jogadas do elenco.

“Quero colocá-lo como armador“. disse o técnico do Mavericks na NBA. “Quero deixá-lo desconfortável e ver como ele reage comandando o jogo. Cooper é capaz de jogar na 2, na 3. Ele se sente confortável jogando assim, mas queremos pressioná-lo. Acho que ele vai responder de forma positiva. Estou animado para dar a bola a ele contra o Lakers e ver o que acontece. Então, vamos começar logo de cara”.

