NBA: Lakers supera Bucks e contrata jogador

Em disputa com o Milwaukee Bucks, o Los Angeles Lakers com o filho do ex-jogador da NBA, Sarunas Marciulionis. O acordo foi apalavrado depois do último Draft, mas o armador Augustas Marciulionis se recuperava de lesão. Então, ele perdeu a Summer League e segue em recuperação em seu país natal, a Lituânia. Com um vínculo Exhibit 10, se mostrou animado para ganhar uma chance da liga americana.

“Todo aquele período de incerteza, quando eu não sabia como as coisas iriam se desenrolar, foi difícil. E aí surgiu a chance de ser jogador do Lakers. Mas ainda há muito a provar e muito trabalho para conquistar um contrato completo. A franquia me deu muita atenção tanto nas entrevistas quanto na hora de fechar contrato. Portanto, estou feliz por estar em um bom ambiente que acredita em mim. Isso é o mais importante”, disse o atleta de 23 anos ao portal Basket News.

Vale lembrar que após o Draft da NBA, vários jogadores não selecionados assinam curtos (Exhibit 10) para ganhar chances na Summer League e no nos treinos antes da temporada. Além disso, esse vínculo permite que a franquia os mantenha no time da G League caso não consigam entrar no elenco principal.

Disputado por Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers, o jogador não teve chance de se apresentar à NBA por conta da lesão no pé. Assim, lamentou que o problema físico veio no pior momento possível, já que acabara de ganhar a melhor chance de sua carreira. Além disso, ele revelou porque escolheu o time da Califórnia.

“Me machuquei no pior momento possível. O mais estranho é que nunca tive lesão na faculdade e nunca perdi um jogo. Agora, estou quase pronto para jogar. No começo, parecia que levaria uma eternidade, mas o tempo voou”, disse.

“A atenção foi parecida de ambas as equipes. Mas em Los Angeles havia mais pessoas que meu agente confiávamos. Então, entendemos ser a melhor opção. Por algum motivo, o Lakers pareceu ser a escolha certa. Mesmo assim, não foi fácil decidir. Isso porque eu ainda não conhecia muito bem o ambiente da NBA. Mas achamos que este era o melhor lugar para mim”, completou Augustas Marciulionis.

Marciulionis se destacou na Universidade de Saint Mary’s. Ele ajudou na conquista de títulos seguidos da West Coast Conference (WCC). Como resultado, foi eleito MVP da conferência. Na última temporada, ele jogou todas as 35 partidas e teve médias de 14,2 pontos, 3,1 rebotes, 5,9 assistências e 1,3 roubo de bola. Ao todo, foram 35 minutos por duelo, com aproveitamento de quase 35% nas bolas de três.

Filho de lenda do basquete

O novo reforço do Lakers é filho de uma lenda do basquete europeu. Seu pai, Sarunas Marciulionis foi medalha de ouro nas Olimpíadas de 1988 com a União Soviética. Ala-armador, ele também atuou na NBA e faz parte do Hall da Fama como um dos primeiros estrangeiros a ter destaque na liga americana. Da mesma forma, foi o primeiro soviético a atuar nos EUA.

O lituano esteve na NBA por sete anos, tendo destaque no Golden State Warriors. Afinal, foram quatro anos no time de San Francisco e fez sua melhor temporada em 1991/92, quando teve média de 18.9 pontos por jogo. Além disso, vestiu as camisas de Seattle SuperSonics, Sacramento Kings e Denver Nuggets.

