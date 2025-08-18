Campeão da NBA compara Luka Doncic a lenda do Lakers

Campeão da NBA pelo Dallas Mavericks, Tyson Chandler comparou o craque Luka Doncic a uma lenda do Los Angeles Lakers. De acordo com o ex-pivô, o craque esloveno é uma espécie de Magic Johnson europeu. Considerado por muitos analistas o melhor armador da história, o eterno camisa 32 foi pentacampeão da liga pelo Lakers.

“Eu sempre o chamaria de Luka Magic porque ele me lembra uma versão europeia do Magic Johnson. Nesta nova era da NBA, Luka é o seu próprio jogador, mas o Magic era a geração mais antiga, alguém com um sorriso que matava. Ambos entram em quadra e te arrasam. Ganham jogos, mas com um grande sorriso no rosto. É uma alegria ver o Luka jogar. Só tenho coisas boas a dizer sobre ele”, disse o ex-pivô ao portal Euro Hoops.

Além disso, Chandler falou sobre sua reação ao saber da notícia da troca de Luka Doncic para o Lakers, que chocou a NBA na última trade deadline. Na negociação, o Mavs recebeu Anthony Davis, Max Christie e a escolha de primeira rodada de 2029 de Los Angeles.

“Fiquei tão surpreso quanto o resto do mundo com a troca. Acho que vai dar certo para ambos os lados, sabe, a longo prazo. Mas eu fiquei surpreso, obviamente”, finalizou Chandler, campeão por Dallas em 2011.

Assim como a lenda do Lakers (2,06m), Luka Doncic é um armador alto (2,01m) que impressiona os fãs da NBA com uma visão de quadra avançada. A facilidade em conseguir triplos-duplos também é comum em ambos. Afinal, Magic fez 138 em 13 anos de carreira. Assim, ele é o quarto no ranking de dígitos triplos na história da NBA. Doncic, por sua vez, tem 82, mas em apenas sete anos na liga.

Pentacampeão pelo Lakers na década de 80, Magic Johnson foi três vezes MVP e outras três o melhor jogador das finais da NBA. Além disso, coleciona 12 participações no All-Star Game e dez seleções para os times ideais. Também liderou a liga em assistências durante quatro temporadas. Suas médias, em 906 jogos, foram de 19,5 pontos, 11,2 assistências e 7,2 rebotes. Por isso, é um dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos.

Já o esloveno busca seu primeiro título na NBA. Doncic, afinal, é a grande aposta do Lakers para retomar o caminho das glórias. Nesta offseason, o armador de 26 anos fechou uma extensão contratual com a equipe até 2029. Em 450 jogos na liga, Luka tem médias de 28,6 pontos, 8,6 rebotes e 8,2 assistências.

