Mavericks pede ajuda por falta de jogadores no elenco, mas NBA nega

De acordo com Brian Windhorst, da ESPN, a NBA não atendeu um pedido do Dallas Mavericks sobre a falta de jogadores no elenco. A franquia está assolada por lesões e o técnico Jason Kidd tem apenas oito atletas disponíveis para as partidas. Assim, tentou uma “ajuda” da liga para suprir as ausências.

“O Mavericks pediram à NBA um alívio, mas até o momento, a liga não lhes ofereceu esse alívio”, comentou o jornalista.

Mesmo sem cravar qual alternativa a franquia pediu à liga, a situação do Mavs fica data dia mais sem saída. No último confronto, contra o Philadelphia 76ers, no domingo (16), a equipe teve apenas oito jogadores disponíveis. Portanto, dez foram desfalques por lesões. Dentre os nomes disponíveis, no entanto, dois são atletas em contratos two-way que estão perto do fim.

Vale lembrar que oito jogadores é o mínimo que a NBA exige no elenco do Mavericks para que o time não perca partidas por WO. Entretanto, Kessler Edwards e Brandon Williams estão perto do fim de deus contratos. O ala ainda pode atuar mais três vezes na liga principal, enquanto o armador terá mais seis partidas. Além disso, não é possível assinar novos contratos desse formato porque a data limite (4 de março) já passou. Da mesma forma, o Mavs não consegue fechar um acordo “normal” até o dia 10 de abril por conta das regras salariais.

Outro ponto que pode dificultar ainda mais a situação de Dallas é o limite da folha salarial. A franquia tem apenas US$51 milhões disponíveis para contratar. Portanto, até mesmo os contratos de dez dias seriam um problema, já que o valor mínimo para um acordo neste formato é de US$61 milhões.

Portanto, por estar tão perto do limite salarial, a NBA pode entender que parte da culpa pela falta de jogadores seja da própria franquia. Ou seja, não apenas uma falta de sorte por questões físicas.

Paralelo à informação de Windhorst, Dallas dá indícios de uma “salvação”. Isso porque o Mavericks incluiu Anthony Davis entre os jogadores inscritos para o Texas Legends, time afiliado da G League. Assim, indicando que ele pode estar bem e próximo do retorno às quadras. Então, o time ganharia mais um nome apto a atuar.

Na última semana, aliás, Bobby Marks, da ESPN, o Mavericks pode correr risco de perder jogos por WO. O jornalista mencionou o jogo contra o Brooklyn Nets, no dia 24 de março, como a possível primeira partida sem atletas suficientes.

“Se chegarmos na data do jogo contra o Nets, ou talvez se houver mais lesões, o Mavericks pode estar em um ponto em que terão que perder um jogo. Não vou garantir que isso de fato acontecerá porque nunca vimos isso antes na NBA”, comentou.

Por fim, caso o Mavs tente uma permissão para ultrapassar o limite salarial, o cenário é pouco provável. Afinal, a NBA deve evitar abrir precedente pra outras equipes também pedirem para extrapolar o teto de gastos.

