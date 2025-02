Mavericks entra na briga por troca de Kevin Durant

A trade deadline está chegando, enquanto movimentos inesperados acontecem. Agora, o rumor é que Kevin Durant pode ir ao Dallas Mavericks em uma troca até quinta-feira (6). De acordo com o site The Athletic, o astro do Phoenix Suns estaria pronto para deixar a equipe.

Enquanto isso, vários rumores de troca envolvendo Durant começaram a surgir nos últimos dias. Apesar de o Golden State Warriors aparentemente liderar uma “corrida” pelo cestinha, o Mavs teria chances reais de conseguir o jogador.

Durant chegaria ao Mavericks em uma negociação para fazer um trio ao lado de Anthony Davis e Kyrie Irving. Aliás, caso o negócio aconteça, seria a segunda vez que Irving e ele jogariam juntos. A dupla atuou no Brooklyn Nets, mas pediu troca ao mesmo tempo.

Durant foi para o Suns, enquanto Irving saiu em troca para o Mavericks. Eles são amigos e o ala só solicitou negociação quando viu que o Nets não estenderia o contrato de seu colega.

Mas para que isso aconteça, é necessário que o Mavericks envie vários jogadores por Durant. PJ Washington e Daniel Gafford, por exemplo, devem estar no negócio. Afinal, o astro recebe US$51.1 milhões na temporada 2024/25 da NBA. No entanto, as regras da liga impedem que o Suns agregue contratos. Isso porque o time do Arizona está acima do segundo nível de multas do teto salarial.

Então, seria impossível o Suns receber valores de contratos a mais do que envia.

Ainda não está certo, no entanto, se Kevin Durant estará em alguma troca até quinta-feira, seja para o Mavericks ou o Warriors. O fato é que o Suns está tentando fazer de tudo para conseguir Jimmy Butler. No entanto, uma troca por Butler é difícil sem contar com Bradley Beal. O problema é que Beal não quer deixar Phoenix e abrir mão de cláusula de veto.

Assim, Butler só pode chegar ao Suns em uma negociação tripla ou quádrupla que envolva alguém com salário compatível. Neste caso, Durant poderia ir ao Warriors ou Mavericks.

De acordo com o jornalista John Gambadoro, do portal Arizona Sports, o Suns ainda teria interesse em Butler, mesmo que Durant tenha de sair em troca.

“Veja, eu não tenho certeza, então não é uma informação precisa. Mas o fato é que o Jimmy Butler poderia chegar ao Suns mesmo com Kevin Durant saindo”, disse Gambadoro.

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6) e o Jumper Brasil vai fazer uma live em seu canal no Youtube a partir de 15h13 (horário de Brasília).

