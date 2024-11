Mark Daigneault: “Eu treino muito pouco Shai Gilgeous-Alexander”

É comum vermos casos de astros e técnicos que não têm uma boa relação nos esportes. Por isso, vários profissionais dizem que trabalhar com grandes jogadores depende de muito mais do que conhecer o jogo. Mas, nesse sentido, parece que o Oklahoma City Thunder não tem nada a temer. Afinal, o técnico Mark Daigneault se dá muito bem com Shai Gilgeous-Alexander.

“A liderança e estabilidade de Shai são incríveis. Aliás, são marcas de quem somos e do nosso crescimento enquanto time nos últimos anos. Ele mostra uma evolução sólida há um longo período de tempo. Mas, enquanto todos veem esse jogador de elite, nós sabemos que é um garoto bem jovem. Então, ele ainda está crescendo e aprendendo”, contou o treinador, depois da vitória sobre o Los Angeles Clippers.

Daigneault e Gilgeous-Alexander, a princípio, têm uma virtude que os aproxima: precocidade. O técnico de 39 anos trilhou uma carreira meteórica na liga em um cargo que sempre evoca experiência. Enquanto isso, o jogador já surge entre os principais nomes da NBA aos 26 anos. Muitas pessoas falam da influência do treinador na evolução do astro, mas ele crava ser um exagero.

“Eu não tenho tantas conversas assim com Shai. Ele é bem consciente sobre as falhas do seu jogo, então tento lhe dar espaço. Vocês ficariam surpresos se soubessem como o treino pouco. Treino Shai, de fato, muito pouco. Ele é a melhor pessoa para conduzir o seu desenvolvimento, pois ninguém se importa mais com o seu jogo”, garantiu o comandante.

Recorde

A partida contra o Clippers rendeu várias perguntas para Daigneault sobre Shai Gilgeous-Alexander. O ala-armador, afinal, quebrou o recorde da carreira ao marcar 45 pontos no triunfo. Além disso, ele acertou 15 de 16 lances livres e teve cinco roubos de bolas. Ao mesmo tempo, também distribuiu nove assistências. Foi uma grande atuação ofensiva em termos de pontuação, mas não se refletiu em uma noite personalista.

“Todos os grandes atletas têm um dilema enquanto tentam achar o equilíbrio entre pontuar e envolver os companheiros. Não é simples saber quando tomar o controle de um jogo e quando fazer a jogada certa é um passe. Mas a verdade é que as situações andam lado a lado. Por isso, eu sigo trabalhando todos os dias para melhorar nos dois casos”, afirmou o candidato ao prêmio de MVP.

Uma atuação com maior marca de pontos da carreira é uma festa para qualquer atleta. Gilgeous-Alexander, no entanto, não se deixou empolgar. “Eu não senti que era um jogo especial, para ser sincero. Essa foi igual qualquer partida que já disputei antes. Aliás, eu sinto que deveria ter feito mais pontos”, cobrou.

Próximo passo

Daigneault é menos participativo no desenvolvimento de Shai Gilgeous-Alexander do que, às vezes, até recebe crédito. Mas, mesmo assim, tem um papel como treinador do time. Então, qual é o próximo passo da evolução do astro? O comandante crê que esteja em aproveitar as oportunidades. Ele precisa enxergar e, acima de tudo, entender o que a defesa lhe entrega de forma mais fácil.

“Shai está aprendendo a pegar o que a marcação oferece. Eu sei que isso parece simples, mas não é bem assim. Em particular, quando se é capaz de muita coisa em quadra. Ele pode chegar em qualquer ponto da quadra quando quer, então entender essa questão é mais complicado do que parece. Mas, hoje, foi incrível tirando vantagem de tudo o que a defesa oferecia”, elogiou o jovem técnico.

