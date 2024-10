Shai Gilgeous-Alexander: “Thunder não está nem aí para imprensa”

O Oklahoma City Thunder está na boca do povo. A franquia possui um dos elencos mais jovens da liga, mas, ao mesmo tempo, é um dos principais candidatos ao título. Depois de uma semana, está entre os quatro times ainda invictos na competição. Mas a equipe não se deixa contagiar por essa badalação? Shai Gilgeous-Alexander garante que não, pois os atletas do Thunder não se importam com opiniões externas.

“A gente não se importa com o que dizem por aí. Não estamos nem aí para a imprensa e coisas do tipo. Quando a nossa equipe era péssima, as pessoas falavam que nós éramos péssimos e não nos importávamos. Chegamos aqui porque não nos importamos. Agora, então, vamos seguir com a mesma postura”, afirmou o jovem astro, logo depois da vitória sobre o Atlanta Hawks.

O Thunder chegou às semifinais do Oeste na última temporada e ficou a duas vitórias da decisão de conferência. Caiu em uma série muito equilibrada contra o Dallas Mavericks. Então, no início da offseason, a franquia chocou a NBA ao conseguir a aquisição de Alex Caruso. Os comandados de Mark Daigneault, assim, viraram favoritos consolidados para o título do Oeste. Mas, para Gilgeous-Alexander, isso não significa absolutamente nada.

“Nunca ouvimos os comentários de fora sobre nós, pois o foco sempre estava em crescer a cada dia. Por isso, contanto que sigamos com esse mesmo comportamento, eu sei que vamos chegar onde queremos. Melhoramos porque ignoramos tudo o que não estava em nosso controle. Portanto, a gente vai manter a confiança em nosso programa”, reforçou o convicto ala-armador.

Mudanças

Shai Gilgeous-Alexander liderou a vitória do Thunder sobre o Hawks com a sua melhor atuação nesse início de temporada, certamente. Foram 35 pontos, 11 rebotes e nove assistências, além de três roubos de bola e três tocos. Mas, antes, ele não teve dias à altura do candidato a MVP do primeiro semestre. Parte disso passa por uma mudança em seu perfil de arremessos, pois aceitou tentar mais tiros de longa distância.

É um processo chato porque, obviamente, você quer converter todos os arremessos que tenta. Mas entendo que seja parte de um aprendizado. Afinal, sucesso não é algo linear. Acho que todos vocês já ouviram esse tipo de comentário várias vezes. Sei que, em uma situação assim, vou ter altos e baixos. No entanto, acima disso, está o fato de que sei o quanto trabalho e me esforço”, salientou o craque.

Dentro do elenco do Thunder, ninguém está preocupado com as instabilidades do líder do time. Chet Holmgren viu o bastante durante os treinos de preparação para encarar tudo como uma fase. “Eu sou testemunha que Shai passou a pré-temporada inteira sem errar um arremesso sequer. Então, não tenho dúvidas de que vão começar a cair em algum momento”, apostou.

Liderança

Há uma distinção clara entre ser uma referência técnica e uma liderança nos esportes coletivos. Embora todos queiram ser ambas, não é tão comum que os dois pontos se alinhem em um mesmo atleta. Daigneault, no entanto, reconhece que Gilgeous-Alexander vem trabalhando para ser isso no Thunder. O técnico contou que o jovem astro fez grandes avanços nesse sentido nas férias.

“A parte mais importante da liderança de Shai é a forma como se comporta e age a cada dia. Ele não fez nenhum discurso hoje, pois não precisa disso. Afinal, o que acumulou ao longo dos anos foi uma enorme credibilidade dentro desse grupo. Ele ajudou a construir o que todos somos hoje”, reverenciou o jovem treinador.

