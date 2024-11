Mãozinha Pereira e Bronny James estreiam na G League

O brasileiro Mãozinha Pereira e o armador Bronny James estrearam por seus times na G League nesse sábado. Enquanto o ala-pivô do Memphis Hustle teve destaque nos rebotes, ele cometeu quatro erros de ataque na derrota para o Rio Grande Valley Vipers. Por sua vez, Bronny participou da vitória do South Bay Lakers sobre o Salt Lake City Stars com problemas ofensivos.

O Hustle teve um grande início, mas acabou perdendo “terreno” ao longo do jogo para o afiliado do Houston Rockets. Mãozinha Pereira somou cinco pontos, nove rebotes e duas assistências, mas cometeu quatro turnovers. Pelo Vipers, Cam Whitmore, com 28 pontos e seis rebotes, foi o destaque principal.

Já o afiliado do Lakers, o South Bay, não teve o menor problema para derrotar o do Utah Jazz, o Stars. O problema, no entanto, ficou com Bronny James, que errou sete dos nove arremessos. Por outro lado, ele contribuiu muito defensivamente, terminando com seis pontos, quatro assistências, dois roubos de bola e um toco. O cestinha foi Quincy Olivari, autor de 28 pontos, dez rebotes e seis assistências. O jogador, que conseguiu um contrato two-way em Los Angeles, converteu sete dos 15 arremessos de três.

A G League é uma liga feita para desenvolvimento de jogadores da NBA. Então, ocasionalmente, times enviam atletas aos seus afiliados para que ganhem experiência e minutos em jogos competitivos. Enquanto isso, utiliza o espaço para “descobrir” novos talentos. Pascal Siakam, hoje no Indiana Pacers, foi um dos destaques em 2016/17. Por outro lado, existem os casos como o de Mãozinha Pereira, que ainda busca uma vaga na liga principal.

Mas ainda tem jogador que teve chances na NBA e acabou não aproveitando, como Justise Winslow. Décima escolha do Draft de 2015, Winslow ficou sem vaga na liga principal, então tenta a sorte na G League. Pelo Wisconsin Heard, do Milwaukee Bucks, ele produziu 17 pontos e sete rebotes em 19 minutos contra o Iowa Wolves. É diferente dos casos de Bronny ou Mãozinha.

Assim como Jahlil Okafor, terceira escolha do Draft de 2015, está no Indiana Mad Ants, após passagem pelo basquete europeu. Mas Okafor teve atuação ruim, com oito pontos e dois rebotes contra o Cleveland Charge.

Enquanto Mãozinha Pereira segue no Memphis Hustle, Bronny James volta ao Lakers para a próxima partida, já neste domingo. De acordo com a direção, o filho de LeBron James vai atuar nos jogos em casa do South Bay. A ideia seria fazer com que o jovem ganhe experiência com mais tempo de quadra na G League.

