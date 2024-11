Preço de ingresso para ver Bronny James na G League assusta

Bronny James, filho de LeBron James, tem chamado atenção não por atuar ao lado do pai, mas também pelo preço do ingresso que os fãs terão que pagar para vê-lo jogar na G League. A liga de desenvolvimento da NBA será palco onde Bronny quer provar seu valor. Neste sábado, o South Bay Lakers enfrenta o Salt Lake City Stars.

O problema é que, para assistir a esses jogos, o preço dos ingresso pode ser bem alto. Em algumas partidas da G League, especialmente as que têm a presença de Bronny, os valores para os ingressos têm assustado muitos torcedores. Para sentar nas cadeiras mais próximas à quadra, por exemplo, o preço pode chegar a valores que bem altos. De acordo com Arash Markazi, do The Sporting Tribune, o mais barato estaria cerca de US$200. Ou seja, acima de R$1100.

Para quem quer apenas assistir de longe, o preço do ingresso são mais baixos, mas ainda assim são considerados elevados, principalmente se comparados com o que seria esperado para jogos de desenvolvimento, que não têm a mesma repercussão das grandes partidas da NBA.

Bronny James gerou uma grande expectativa desde que o time anunciou a decisão de ele jogar na G League, ao invés de optar por uma carreira universitária, como muitos outros jovens atletas. Sua presença atraiu um número significativo de torcedores e, consequentemente, de compradores de ingressos. A ideia de ver o filho de LeBron James jogando em um nível competitivo, mesmo que na G League, é algo que desperta o interesse de muitos. Por enquanto, em quatro jogos na NBA, ele teve apenas 13 minutos de ação.

Além disso, a relação entre o jovem e seu pai tem sido bem explorada pela mídia. A expectativa é que, no futuro, o jovem jogador possa atuar normalmente na NBA. Mas isso contribui para aumentar o preço do ingresso em que Bronny James entra em quadra.

No entanto, o alto valor dos ingressos tem gerado críticas. Muitos torcedores argumentam que, por se tratar de um torneio de desenvolvimento, os valores são excessivos. Além disso, há quem acredite que isso só serve para alimentar o mercado da fama e da imagem de LeBron James, em vez de priorizar o desenvolvimento esportivo de Bronny.

Com o crescimento do interesse por sua carreira, é possível que os preços continuem a subir para ver Bronny jogar. Por outro lado, também existe o ponto de vista de que o alto custo é seria para valorizar o evento. Especialmente em um momento em que a G League tem atraído cada vez mais atenção.

O que parece certo é que Bronny James vem ganhando espaço desde antes de seu Draft na NBA. As discussões sobre o preço do ingresso é um reflexo do impacto que sua presença tem.

Outros jogadores

Além de Bronny James, o South Bay Lakers terá os reforços de outros cinco jogadores. Christian Koloko, Armel Traoré, Quincy Olivari, além de Jalen Hood-Schifino e Maxwell Lewis, estarão em quadra no sábado.

Com mais espaço e tempo de quadra, Bronny James vai ganhar mais experiência em seu primeiro ano na NBA.

