“Mais velho”, Jimmy Butler recebe conselho de Dwyane Wade

Pode-se dizer que Jimmy Butler é o “sucessor” de Dwyane Wade no Miami Heat. O astro assumiu a referência da equipe depois da aposentadoria do ícone com bons resultados. Embora não tenha sido campeão da liga, ele já comandou o time às finais em duas das últimas quatro temporadas. Mas, aos 35 anos de idade, qual é a perspectiva de ser o principal jogador em mais uma campanha tão longa?

“Eu não acho que Jimmy deva se preocupar em mostrar para os céticos que ainda pode nos levar longe nos playoffs. Afinal, não é sobre isso. Precisa descobrir, antes de tudo, como a equipe desse ano precisa dele. E, então, ser a melhor versão de si próprio para elevar o patamar competitivo do time. O resto é consequência”, aconselhou o membro do Hall da Fama, em entrevista ao jornal Miami Herald.

O passar do tempo é um problema para Butler, em particular, por seu recente histórico de lesões. O ala-armador tem sido desfalque cada vez mais constante não só durante a temporada regular, mas nos playoffs para o Heat. Diante disso, o ataque de Miami está ganhando contornos menos centralizadores nos últimos tempos. Ele só teve mais de 11 arremessos, por exemplo, em um dos quatro jogos do time nessa campanha.

Publicidade

“As funções de atletas mudam o tempo. Esse elenco ainda está se conhecendo e Jimmy deve encontrar qual é o seu papel. Já não é a mesma coisa do ano em que assinou com Miami, pois o time é bem diferente. Ao mesmo tempo, ele já está mais velho e ‘rodado’. Mas também nunca foi mais inteligente como jogador de basquete”, ponderou o três vezes campeão da liga pela franquia.

Leia mais sobre Jimmy Butler

Vitórias

Assim como Dwyane Wade, Jimmy Butler começa a passar por uma transição quase que imposta pela idade. O ala-armador já foi o iniciador principal do ataque de Miami em um passado recente. No entanto, agora, os armadores Terry Rozier e Tyler Herro estão bem mais ativos nesse papel. Há grandes jogadores que não aceitam essa mudança natural, mas não esperem problemas com isso.

Publicidade

“Para ser sincero, eu estou aqui simplesmente para fazer tudo o que for necessário para vencermos. Nada mais, nada menos. Porque é por isso que competimos nesse esporte: para ganhar. Posso ter a melhor atuação da história, mas nada vai me fazer mais feliz do que mais uma vitória na conta. Vencer está acima de qualquer coisa”, garantiu o experiente astro.

O Heat estreou com uma péssima atuação na derrota em casa contra o Orlando Magic. Desde então, como esperado, o time melhorou bastante. Butler quer ver crescimento, mas salienta que isso precisa andar de mãos dadas com resultados. “Nós ainda temos alguns detalhes, certamente, para ajeitar. É só o início da temporada. Mas, por mais que não sejamos perfeitos, eu vou aceitar as vitórias como vierem”, concluiu.

Publicidade

Base forte

O Heat, sob a liderança de Butler, chegou a dois títulos do Leste desde 2020. Metade do elenco que chegou à decisão da liga em 2023, no entanto, já mudou. Aliás, só Butler, Herro, Bam Adebayo e Duncan Robinson são remanescentes do elenco finalista de 2020. O técnico Erik Spoelstra conta com esse quarteto, acima de tudo, para integrar os constantes novos reforços em um ambiente competitivo e vencedor.

“Essa base já venceu bastante aqui, então eles me dão segurança para integrarmos os novos jogadores. E, assim, aceleram a adaptação. Mas não podemos esquecer de uma coisa: é duro vencer nessa liga. É difícil montar um núcleo que vença regularmente. Já tivemos várias decepções nos playoffs, por exemplo. No entanto, se possuir um grupo com essa lealdade e caráter, o caminho é mais fácil”, afirmou o treinador.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA