Ex-Heat projeta ida de Jimmy Butler para o Rockets: “Encaixe perfeito”

O Houston Rockets surgiu como provável destino do astro do Miami Heat, Jimmy Butler. Em reta final de contrato, o ala de 35 anos ainda não acertou uma extensão com sua atual equipe e uma mudança de franquia não está descartada. Desse modo, seu ex-companheiro, Trevor Ariza, considera que a ida para o Texas seria o “encaixe perfeito”.

“Se eu fosse o Rockets, honestamente, trocaria por Jimmy Butler”, comentou o ex-jogador do Heat. “Especialmente pelo que ele traz ao jogo. A mentalidade que ele traz. Eu sinto que espelha o estilo do técnico Ime Udoka. Um cara duro e determinado, que não tolera bobagens e fará de tudo para vencer. Sinto que seria um bom movimento para todos os envolvidos”, acrescentou.

Os rumores em relação à ida de Butler para o Rockets partiram de Marc Stein, da plataforma Substack. O jornalista aponta a franquia do Texas como uma das interessadas em adquirir o astro caso um novo acordo com o Miami Heat não aconteça para a próxima temporada.

“O Rockets também é cada vez mais mencionado por rivais como um time a ser observado caso Miami chegue ao ponto de decidir explorar suas opções de troca por Jimmy Butler. Vale lembrar que ele cresceu a cerca de 48 quilômetros de Houston, em Tomball, Texas”, escreveu Stein, no domingo (27).

Butler pode entrar na agência livre em 2025 se recusar sua opção de jogador de US$52.4 milhões para a temporada 2025/26. Mas isso se ele não chegar a um acordo sobre uma extensão de contrato com Miami durante a offseason. Este, aliás, é um problema na franquia já falado desde o término da última campanha.

Em conversa com Anthony Chiang, do jornal Miami Herald, o presidente do Heat, Pat Riley, afirmou que não tem buscado negociações para o novo contrato de Jimmy Butler.

“Eu não tenho tido muitas conversas com ele sobre isso. Então, conversei com o agente dele algumas vezes. Mas não vou mais sentar e ter essas reuniões. Ele é um homem inteligente”.

Se as negociações não avançarem, portanto, o Heat pode abrir conversas de troca pelo astro. Certamente, a equipe procuraria jovens promessas e escolhas de Draft em troca. O Rockets, então, poderia oferecer um pacote com Jalen Green e outros nomes do elenco, além de seleções disponíveis para os próximos anos.

Mas para Ariza, a ida de Green ao Heat também faria sentido. “Entrar no sistema de Pat Riley/Eric Spoelstra poderia ser a melhor coisa a acontecer na carreira de Jalen Green”, completou o ex-jogador da NBA.

