Mais problemas no 76ers: Joel Embiid volta a perder jogos

Sem Joel Embiid, o Philadelphia 76ers venceu o Brooklyn Nets, nesta sexta-feira (22), mas ficará mais jogos sem seu principal astro. Antes da partida, Shams Charania, da ESPN, informou que o pivô foi descartado do confronto para cuidar de um inchaço no joelho. Além disso, ele não estará em quadra no domingo, contra o Los Angeles Clippers.

Como resultado, Joel Embiid só disputou quatro jogos pelo 76ers na atual temporada. O pivô seque com problema no joelho. Antes da partida contra o Nets, ele chegou a estar na arena, mas não foi liberado. Após o triunfo o técnico Nick Nurse deu mais informações.

“Embiid estava lidando com um inchaço no joelho hoje. Chegou à arena e foi descartado. Então, vamos tratar disso o fim de semana todo. Ele ficará fora no domingo também. Portanto, espero que na segunda-feira possamos dar uma atualização sobre sua condição e torcer para que ele esteja em boa forma”.

O astro não estava não estava listado no relatório de lesões pela de manhã. Apesar disso, esteve presente no último treino, mas não participou. Vale lembrar que ele atuou no último compromisso do Sixers, em derrota para o Memphis Grizzlies. Na ocasião, ficou em quadra por 35 minutos e terminou com um expressivo duplo-duplo de 35 pontos e 11 rebotes.

“Ele teve um pouco de inchaço do último jogo”, disse o treinador. “É algo com que sabíamos que teríamos que lidar ao entrar na temporada. Estamos fazendo o possível para curar esse problema, mas ele não estava bom para jogar. Então, decidimos cuidar disso neste final de semana”.

De fato, as lesões assolam a temporada do Sixers. Das suas principais estrelas, Tyrese Maxey é quem mais disputou partidas. Ao todo, foram oito dos 15 totais. Enquanto isso, Paul George esteve presente em sete. O principal reforço da franquia para 2024/25, aliás, ainda é um problema.

Isso porque George sofreu uma contusão no osso de seu joelho esquerdo. Assim, o veterano também está fora da partida do domingo (20) contra sua ex-equipe. O relatório inicial indica sua ausência por dois jogos. Entretanto, ele ainda será reavaliado.

Por conta disso, o Sixers tem uma campanha ruim neste início de temporada. A franquia venceu três de seus 15 jogos. Além disso, Joel Embiid, Paul George e Tyrese Maxey fizeram apenas uma partida juntos desde que a atual campanha começou.

Por fim, as lesões das estrelas ajudaram o novato da franquia a ganhar mais espaço na rotação titular. Selecionado na 16ª posição do último Draft, Jared McCain é uma surpresa positiva. O jovem de 20 anos marcou 30 pontos diante do Nets, 29 contra o Orlando Magic e 23 em duelo contra o New York Knicks. Como resultado, o ala-armador tem médias de 22.6 minutos e 15.6 pontos.

