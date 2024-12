Mais multas: NBA pune Joel Embiid

O pivô do Philadelphia 76ers, Joel Embiid, recebeu da NBA a quinta de suas multas nessa temporada, dessa vez de US$75 mil, por fazer “gestos obscenos” durante a vitória do time por 118 a 114 sobre o Boston Celtics no Dia de Natal, no TD Garden. A liga anunciou a punição nessa sexta-feira (27).

O incidente ocorreu nos momentos finais do primeiro tempo, quando Embiid acertou uma cesta de três pontos com dois segundos restantes no segundo quarto. Embiid então se virou e fez um gesto para a torcida no TD Garden. O gesto de “crotch chop” (popularizado pela dupla DX da WWE) também foi feito, após converter uma bandeja durante o primeiro tempo. O sete vezes All-Star encerrou a vitória de quarta-feira com 27 pontos, nove rebotes e quatro cestas de três pontos em 31 minutos.

A NBA vem se mostrando menos flexível com relação a multas. Vários outros jogadores, como Nikola Jokic e Trae Young, também já foram multados. O próprio Joel Embiid já havia recebido outras quatro multas pela NBA. Três delas de US$2 mil, por faltas técnicas e uma ejeção, e a última de mais de um milhão, por empurrar um jornalista.

Além disso, a multa milionária do pivô foi a maior da temporada, e uma das maiores da história para jogadores. Em 2024/25, a liga já arrecadou pouco mais de US$3 milhões com multas, e Embiid representa mais de um terço disso.

Então, o jogador, com histórico de receber penalizações da NBA, precisa ficar mais atento às suas ações. Afinal, ninguém gosta de ser punido. Ainda assim, porém, as multas não representam tanto para Embiid. O camaronês vai receber US$51 milhões essa temporada, parte do seu contrato avaliado em US$213 milhões por quatro anos.

Joel Embiid, entre lesões e suspensões, jogou apenas nove partidas nesta temporada. Suas médias, porém, não são tão boas: 21.3 pontos, sete rebotes e 3.9 assistências. Na última temporada, por exemplo, elas foram de 34.7 pontos, 11 rebotes e 5.6 assistências. Além disso, Embiid também era melhor na defesa.

O jogador se recuperou de uma lesão no joelho. Na offseason, também jogou as Olímpiadas de Paris. Então, ao chegar para disputar a temporada pelo Philadelphia 76ers, Embiid não parecia “inteiro”. E para piorar, Paul George e Tyrese Maxey, os outros grandes jogadores da equipe, também sofreram com lesões e inconstância nesse começo de temporada.

Após começar a temporada com apenas duas vitórias em 15 jogos, contudo, o Sixers tem se recuperado. Atualmente, tem 12 vitórias e 17 derrotas. Em uma conferência Leste fraca, isso deve ser o suficiente para encaminhar uma ida tranquila aos play-ins, ou ainda sonhar com uma vaga direta nos playoffs.

