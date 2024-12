Mais críticas: Anthony Davis detona novo All-Star Game

Após Kevin Durant criticar o novo All-Star Game, Anthony Davis, do Los Angeles Lakers, resolveu seguir no mesmo caminho. A princípio, o pivô declarou que não gostou da mudança de formato e, assim como Durant, sugeriu que a NBA retornasse ao modelo antigo de Leste contra Oeste.

“Eu não sei. Eu realmente não gosto disso. Vamos ver como vai este ano e se eles mudam ou não. Acho que poderiam voltar para Leste contra Oeste, mas quatro times e vários jogos. Acho que muitos jogadores não vão gostar disso. Então, vamos ver”, disse Davis no treino dos Lakers dessa quarta-feira.

De fato, essa opinião de Anthony Davis sobre o novo All-Star Game vem sendo comum entre as principais estrelas da NBA. Sobretudo, Damian Lillard foi mais um atleta que questionou a mudança e o novo formato.

Publicidade

“Sou mais fã da originalidade. Acho que poder jogar no domingo é algo especial”, destacou o astro do Milwaukee Bucks. “Os melhores jogadores têm essa oportunidade. Porém, nem todo mundo tem essa experiência. Uma parte de mim fica tipo: por quê? Por que mudar?”, questionou Lillard.

Por outro lado, o agora campeão da Copa NBA ponderou que entende a necessidade de deixar o jogo das estrelas mais competitivo.

“Vamos ter que ver. Entendo o que está sendo tentado. Você quer criar algum tipo de competitividade nesse jogo de domingo. Ou seja, misturar as coisas para tentar tornar mais interessante. Vamos ver”, encerrou o camisa zero.

Publicidade

Leia mais!

De antemão, Shai Gilgeous-Alexander declarou que a mudança faz sentido por conta da falta de competição nas últimas edições. No entanto, fez questão de dizer que, para o novo formato funcionar, será preciso vontade por parte dos atletas.

“Obviamente, com o elefante na sala sendo a questão da nossa competitividade, eles tentarem mudar as coisas é esperado e faz sentido”, declarou o armador. “Porém, no fim das contas, vai depender de os jogadores quererem competir, e eu adoraria ver isso. Adoraria fazer parte disso, com certeza, e espero que aconteça”.

Publicidade

Por fim, temos mais uma opinião nostálgica por parte de Devon Booker. Além disso, o armador trouxe um ponto de vista de que muitas atletas do All-Star Game já estão lidando com problemas físicos e optam por se poupar para os playoffs.

“Está diferente, mudou. Eu sou mais nostálgico. Concordo com o Kevin (Durant); gosto de Leste contra Oeste, com o uniforme do próprio time. Ou seja, gosto dos uniformes antigos”, explicou Booker. “Mas é complicado; é uma parte difícil da temporada, o intervalo do All-Star ou logo depois é o momento de reta final, quando você começa a se preparar. Diria que a maioria dos jogadores que participa do jogo já está lidando com algo. Sendo assim, é difícil, mas é uma parte importante da tradição da NBA. Sempre foi um fim de semana destacado, mas as coisas estão mudando e evoluindo, então você tem que aceitar como é”, concluiu.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA.