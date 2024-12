Magic supera lesões e é único invicto em casa da temporada da NBA

As lesões ameaçam o grande começo de temporada do Orlando Magic na NBA. Mas, por enquanto, o time segue achando formas de ganhar contra todas as previsões. A equipe superou os desfalques de Franz Wagner e Paolo Banchero para vencer o Phoenix Suns, de virada, nesse domingo. Com isso, a equipe da Flórida se mantém como a única mandante invicta da liga: dez jogos, dez vitórias.

“Eu fiquei bem feliz com o esforço do time, pois foi uma vitória coletiva. Cada atleta que entrou em quadra jogou da forma certa e, assim, ajudou a suprir a ausência das nossas referências. Todos se entregaram pelo grupo. Essa é a nossa identidade: sempre vamos defender, jogar basquete da forma certa e apoiar uns aos outros. É a nossa essência”, celebrou o técnico Jamahl Mosley, depois do triunfo por 115 a 110.

Essa superação do Magic foi além dos desfalques importantes, pois as circunstâncias do jogo também foram desafiadoras. O time perdeu o controle do marcador na metade do primeiro período e passou a maior parte da noite atrás no placar. Só conseguiu retomar a liderança e abrir vantagem nos cinco minutos decisivos. Mosley crê que a partida foi, acima de tudo, uma prova de resiliência e união do elenco de Orlando.

“Nós ficamos 12 pontos atrás logo no início do jogo, mas senti que nunca desistimos. A gente lutou a noite inteira. Voltamos para a partida porque esses atletas não deixaram de acreditar. Seguimos unidos, tomamos ótimas decisões em quadra e, acima de tudo, ficamos firmes em nosso plano. Além disso, o apoio dessa torcida é o motivo pelo qual somos tão fortes em Orlando”, completou o treinador.

Novo líder

Contra o Suns, dois atletas surgiram com destaque diante dos desfalques importantes do Magic. O pivô Goga Bitadze conseguiu um duplo-duplo expressivo, com 21 pontos e 16 rebotes. Mas o brilho principal ficou com Jalen Suggs. O armador anotou 26 pontos na vitória e, assim, foi o cestinha de Orlando. Ele só marcou quatro pontos no primeiro tempo inteiro, mas comandou a virada dos locais com 14 pontos no último período.

“No intervalo, eu só pensava que precisava esquecer o que ocorreu até lá. Eu estava um pouco pressionado, pois é uma situação que nunca vivi antes. Acho que, desde que eles chegaram, sempre entrei em quadra com Franz e/ou Paolo. Mas, no fim das contas, eu só queria tanto vencer. Não queria decepcionar os meus companheiros. Queria ganhar pela comissão técnica e por essa cidade”, contou o jovem.

Mas Suggs não quis que o foco estivesse em sua atuação depois do jogo. O grande astro da noite de Orlando, acima de qualquer individualidade, foi o conjunto. “Eu estou muito orgulhoso da nossa equipe e coletivo, sobretudo. Um atleta não poderia substituir Franz e Paolo, então teria que ser um esforço de todos. E sinto que jogamos com essa intensidade. Adoro esse grupo”, comemorou.

Desafio

Wagner e Banchero vão ficar longe das quadras por tempo indeterminado. Então, o jogo contra o Suns é só o primeiro ato de um grande desafio. Com essas lesões, quem pode comandar o Magic nas próximas semanas de temporada da NBA? Suggs é o candidato principal e começou bem, mas será que isso é sustentável? Mosley aposta que sim, pois vê o armador preparado para dar um passo à frente.

“Essa atuação diz muito sobre a vontade, determinação e foco de Jalen. Afinal, você não pode deixar o que acontece no primeiro tempo determinar o que vai ocorrer nos últimos dois quartos. Esse é um jogo de 48 minutos, né? Você sempre precisa seguir jogando e, certamente, esse foi o espírito de Jalen hoje. Ele abraça a pressão e, por isso, está pronto para o desafio”, concluiu o treinador.

