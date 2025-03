Magic Johnson revela pensamento de Michael Jordan sobre NBA atual

Magic Johnson e Michael Jordan foram dois dos grandes nomes da NBA nos anos 1990. No entanto, o ídolo do Los Angeles Lakers apareceu no podcast do ex-jogador Byron Scott e revelou o que ele e Jordan pensam de alguns aspectos da liga atualmente. Em especial, o descanso dos atletas.

“Eu amo o jogo. Mas quando ligo a TV, e as estrelas estão descansando sem precisar e isso machuca o esporte. Eu estive com Jordan há dois anos, na Europa, e ele me disse ‘Cara, não sei porque esses caras descansam tanto. Ele jogava em todas as partidas que podia, por exemplo”.

Em sua carreira de 15 temporadas, Jordan jogou todas as 82 partidas em nove delas. Além disso, a única temporada de sua carreira onde teve uma lesão grande foi em 1985/86, quando participou de só 18 partidas. Depois disso, foram sempre 78 jogos, ao menos.

Em 2003, o seis vezes campeão chegou a alertar a NBA sobre o load management e como seria um problema. “Daqui 20 anos, você não vai ver ninguém jogar doente ou com um tornozelo machucado”, disse. Vale lembrar que Jordan protagonizou, além de seus títulos, um dos jogos mais emblemáticos da NBA. Isso porque, no Jogo 5 das finais de 1997, ele entrou em quadra com febre, o que ficou conhecido como Flu Game.

Por outro lado, Magic Johnson, nunca jogou 82 partidas em uma temporada. Contudo, no podcast, ele revelou o motivo: Gary Vitti, chefe do departamento físico do Lakers, não permitia.

“Ele não me deixava por o uniforme quando estava mal, porque sabia que se eu colocasse, jogaria. Então, ele ficava me impedindo, não deixava por o tênis também”, contou.

Dessa forma, é possível dizer que Magic Johnson e Michael Jordan concordam nesse aspecto. Mas o ex-Lakers tem mais críticas sobre a liga atualmente, em especial sobre o All-Star Game.

“Estou associado a esta liga há cerca de 46 anos e foi a primeira vez na história que não assisti ao fim de semana (das estrelas) inteiro”, disse Johnson. “Não fui e não assisti. Você não precisa dar 100%, mas tem que dar 80, tem que dar 75, tem que fazer um jogo e torná-lo competitivo”.

Johnson também está decepcionado com o fato de que as grandes estrelas não querem mais participar do Dunk Contest, como acontecia em sua época. Além disso, ele não consegue entender por que os jogadores não querem ser “a cara” da NBA.

