Magic Johnson explica falta de rivalidade na NBA

Magic Johnson é protagonista de uma grande rivalidade na NBA. Nos anos 1980, afinal, ele marcou a liga nos duelos contra o Boston Celtics de Larry Bird. Em cada encontro, sendo três em finais, as partidas eram duras e mostravam a vontade de cada um deles de levar a vitória. Os astros, desse modo, nem mesmo se cumprimentavam.

Hoje, no entanto, as rivalidades são diferentes. Na década passada, por exemplo, Stephen Curry e LeBron James protagonizaram grandes duelos nas finais. Diferente de Bird e Johnson, porém, a rivalidade se limitava aos duelos, sendo os dois grandes amigos até hoje. Recentemente, aliás, até cogitaram jogar juntos.

Diante disso, Magic Johnson comentou a falta de rivalidade na NBA. Em conversa com Paul Pierce, o ídolo do Lakers afirmou que todos os jogadores se dão bem, sendo diferente dos anos 80 e 90. Para ele, inclusive, isso explica a falta de popularidade da liga nos últimos anos, principalmente no All-Star.

“Os jogadores não se odeiam. Eu odiava o Larry e o Celtics. Eu também não gostava de você (Pierce), mesmo você sendo meu irmão. Agora, eu te amo, porque você saiu daquele verde e branco. Era assim. Celtics e Lakers se odiavam. Isso fazia uma ótima TV e as pessoas assistiam”, afirmou.

Johnson, ainda, garantiu que isso passava por toda a NBA. Fora Lakers e Celtics, existiam ainda os duelos entre Chicago Bulls e Detroit Pistons. Eram históricos, por exemplo, os encontros entre Michael Jordan e os “Bad Boys” de Detroit. Assim, até mesmo os duelos no All-Star eram marcantes.

“Era isso que acontecia no Jogo das Estrelas. Nós odiávamos o Leste. Eu vinha para acabar com Bird, Michael, Isiah, Dr. J. Eles não podiam levar a melhor sobre mim. Eu estava lá para isso. Hoje em dia, não sei se é por conta do circuito juvenil, mas todos estão apertando as mãos, todo mundo se gosta e ninguém joga duro”, completou.

Pierce, por sua vez, contou que a mudança aconteceu nos últimos anos. Ainda na sua época, a existência de Kobe Bryant faziam com que todos jogassem ao extrema. O ídolo Lakers, afinal, era conhecido por seu empenho, mesmo no All-Star.

“Quando eu jogava, éramos forçados a jogar duro, porque Kobe fazia o mesmo. Isso precisa vir dos craques. Tem que vir LeBron e dizer: ‘Ei, vamos levar isso a sério. Do Kevin Durant, do Stephen Curry. É daí que tem que vir”, afirmou o ídolo do Celtics.

