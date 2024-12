Spencer Dinwiddie acusa Brooklyn Nets de arruinar sua carreira

Desde que saiu do Brooklyn Nets em 2021, Spencer Dinwiddie passa por momentos conturbados na carreira. Antes um armador consolidado, ele passou por quatro equipes desde 2021/22 e acumulou polêmicas, principalmente na segunda passagem por New York e pelo Washington Wizards. Desse modo, tem seu futuro incerto para os próximos anos.

Parte disso, segundo o próprio Spencer Dinwiddie, se deve ao Brooklyn Nets. De acordo com ele, a franquia tentou arruinar sua carreira na NBA durante sua segunda passagem. Em um podcast, ele revelou que estava cumprindo tudo que o pediam antes de o trocarem para o Toronto Raptors.

“Voltei para um time onde passei cinco anos e tive sucesso. Então, liderei a liga em assistências porque me pediram para ajudar a valorizar as peças de troca deles. Fiz o que foi solicitado, mas fui dispensado logo depois. Eles ainda reviveram o rótulo de ‘câncer’ por conta de situações que ocorreram em D.C. Se outro time reforça isso, isso acaba com sua carreira”, declarou Dinwiddie.

A polêmica em questão aconteceu no Wizards. A passagem do armador por Washington, afinal, terminou com ele negociado sob rumores de que era odiado dentro do elenco, sendo uma espécie de ‘câncer’ no vestiário. Desde então, ele admitiu que guarda mágoa do antiga equipe.

Na volta ao Nets, porém, Dinwiddie tentou uma redenção. Mesmo em uma equipe em redação, ele começou com médias de 16.5 pontos, 4.1 rebotes e 9.1 assistências. Na temporada seguinte, entretanto, suas médias caíram e ele terminou negociado para o Raptors. Como justificativa, a franquia de New York resgatou seu comportamento polêmico, o que causou revolta no armador.

“Vocês me afastaram dos meus colegas e pediram para que eu desempenhasse uma tarefa muito específica. Fiz exatamente o que me foi pedido, mas minha recompensa foi ser dispensado. Ainda reforçaram situações do passado, sabendo que isso poderia acabar com minha carreira”, concluiu o jogador.

Diante disso, Dinwiddie passou de um salário de US$20 milhões para assinar pelo mínimo de veterano com o Los Angeles Lakers. Sua passagem pelos Lakers, no entanto, foi decepcionante, o que agravou ainda mais sua situação no mercado. Por fim, ele retornou ao Mavericks, onde hoje é reserva de Kyrie Irving.

