Luka Doncic é o melhor armador da NBA para 2024/25

Assim como nos últimos dias, seguimos com as listas dos melhores jogadores. Luka Doncic foi eleito o melhor armador da NBA para a próxima temporada. É a última das votações dos atletas por posição. No sábado, tem a lista geral.

Mas para chegarmos aos atletas, cada um enviou uma lista particular. Enquanto isso, para não termos jogadores em posições diferentes, determinamos que eles seriam específicos de cada uma. Por exemplo, Kevin Durant e Kawhi Leonard, que são alas de origem, entraram na de alas-pivôs.

Claro que a NBA está cada vez mais sem posições definidas, mas a ideia aqui é trazer para o mais próximo do tradicional. Então, no fim de tudo, vamos listar os 30 melhores para a próxima temporada no geral.

Vale ressaltar que tudo é baseado nos depht charts dos principais sites que trabalham com NBA. A ESPN, por exemplo, indica Kawhi Leonard como ala-pivô. O que é isso, afinal? É de acordo com as posições que os times jogam. É óbvio que existem controvérsias, mas listas não são feitas para serem unanimidade, certo? Cada um tem um entendimento.

Assim como em outras posições, os armadores podem ser alas-armadores de origem. Ou seja, para o astro Luka Doncic liderar NBA como armador, foi necessário entender como ele e outros vão jogar em 2024/25. E tudo o que ele fez o coloca no topo.

Além de Luka Doncic no topo do ranking de armador, os astros Stephen Curry e Shai Gilgeous-Alexander estão entre os melhores da NBA em 2024/25.

Claro que parece estranho, mas o critério é a posição, de fato, do jogador para a próxima temporada da NBA. Ou seja, não é sobre o que o atleta já fez na carreira ou sua origem, mas na função que vai atuar. Devin Booker, por exemplo, é ala-armador e sempre foi assim. Exceto na última temporada, quando atuou por 91% de seu tempo como armador.

De acordo com o site Basketball Reference, foi ali onde Booker atuou na imensa maioria do tempo em 2023/24. Então, é provável que ele siga como armador na próxima campanha. Veja abaixo:

Aliás, diversos rankings feitos na NBA apontam algo similar. Então, apenas seguimos, como fazemos desde 2011.

O primeiro lugar levou 25 pontos, enquanto o segundo ficou com 22. O terceiro somou 20. Por fim, a partir do quarto lugar, recebeu 17, o quinto 16, até o 20°, que fez um.

20. Immanuel Quickley (Toronto Raptors) 6 pontos

A troca para o Raptors fez bem para Quickley, que assumiu a titularidade na equipe canadense. Desde então, fez 18.6 pontos, 6.8 assistências e 4.8 rebotes. Enquanto isso, acertou 39.5% de três.

19. Fred VanVleet (Houston Rockets) 7

VanVleet chegou ao Rockets para ser uma presença veterana em um elenco bastante jovem. Então, em seu primeiro ano em Houston, ele fez 17.4 pontos e 8.1 assistências (melhor marca da carreira). Enquanto isso, teve 1.4 roubo de bola e converteu 38.7% de três.

18. Darius Garland (Cleveland Cavaliers) 29

Garland teve uma queda nos últimos anos, especialmente em 2023/24, mas é mais pelo fato de a bola ficar com Donovan Mitchell. Ainda assim, o armador teve números razoáveis: 18.0 pontos, 6.5 assistências, enquanto acertou 37.1% do perímetro.

17. Dejounte Murray (New Orleans Pelicans) 37

Nova contratação do New Orleans Pelicans, Dejounte Murray chega para assumir a armação que estava nas mãos de CJ McCollum. Apesar de o jogador não ter obtido o sucesso que esperava-se no Atlanta Hawks, Murray tem tudo para conduzir o Pelicans aos playoffs. Ficou com 22.5 pontos, 6.4 assistências, 5.3 rebotes e 1.4 roubo de bola.

16. Cade Cunningham (Detroit Pistons) 40

Principal jogador do Detroit Pistons, Cade Cunningham vem crescendo de produção a cada ano. Foram 22.7 pontos, 7.5 assistências e 4.3 rebotes, enquanto a equipe ainda não deve lutar por vitórias em 2024/25.

15. LaMelo Ball (Charlotte Hornets) 41

Questão de expectativa, né? Pois Ball não vem conseguindo fazer a menor diferença para o Hornets, que não vai aos playoffs desde 2016. Primeiro, porque não é um bom defensor e seu volume de jogo não ajuda. Além disso, ele vem perdendo muitos jogos por lesão. De qualquer forma, fez 23.9 pontos, 8.0 assistências e 5.1 rebotes.

14. Jamal Murray (Denver Nuggets) 45

Por enquanto, Murray segue dividindo a carreira em duas partes. Primeiro, na fase regular, ele é apenas bom ou irregular. Como resultado, não vai ao All-Star Game por nada. Mas nos playoffs, é outro jogador e vira aquele ciclo. Todo mundo questiona que ele deveria ser All-Star justamente naquele período. Mas aí vem a próxima temporada e ninguém fala mais nada. Ficou com 21.2 pontos, 6.5 assistências e 4.1 rebotes em 2023/24.

13. James Harden (Los Angeles Clippers) 57

Bem, parece que o seu melhor momento na carreira passou. Mas James Harden ainda é capaz de fazer grandes coisas. E, no Clippers, será muito necessário. Isso porque o time perdeu Paul George e, claro, Kawhi Leonard pode perder o início da temporada. MVP de 2018, Harden fez 16.6 pontos, 8.5 assistências e 5.1 rebotes na última campanha.

12. Jrue Holiday (Boston Celtics) 59

Campeão da NBA pela segunda vez, Holiday conquistou a segunda medalha de ouro nas Olimpíadas. Mas tem um detalhe: nas duas vezes que ficou com o título da liga, foram em anos olímpicos. Excepcional defensor, ele produziu 12.5 pontos, 5.4 rebotes, 4.8 assistências, enquanto acertou 42.9% do perímetro.

11. Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) 72

All-Star e eleito o jogador que mais evoluiu em 2023/24, Maxey vem crescendo muito na carreira. Fez 25.9 pontos, 6.2 assistências e acertou 37.3% de três. Agora, com Paul George, além de Joel Embiid, o Philadelphia 76ers tem uma chance de brigar na ponta do Leste.

10. De’Aaron Fox (Sacramento Kings) 77

Fox abre o top 10 da posição, enquanto o Kings faz mudanças importantes no elenco. Ainda não dá para saber como será sua performance, pois o time adicionou DeMar DeRozan. No entanto, é bem provável que ele continue entre os melhores armadores. Ficou com 26.6 pontos, 5.6 assistências e 2.0 roubos de bola.

9. Damian Lillard (Milwaukee Bucks) 83

Em sua nova equipe, Lillard comandou o Bucks ao lado de Giannis Antetokounmpo. Entretanto, a equipe caiu logo na primeira rodada dos playoffs. Produziu 24.3 pontos, 7.0 assistências e 4.4 rebotes em 2023/24.

8. Trae Young (Atlanta Hawks) 88

Lembra quando o Hawks trocou Luka Doncic por Trae Young, imaginando que estava pegando o melhor armador da NBA para o futuro? Tudo bem. Young ainda é um bom jogador ofensivo, apesar de cometer muitos erros de ataque e ter um aproveitamento questionável. Defensivamente, entretanto, ele é muito fraco. Talvez, o pior titular da liga no quesito. Mas, mesmo assim, fez 25.7 pontos, 10.8 assistências e acertou 37.3% do perímetro.

7. Devin Booker (Phoenix Suns) 102

Bem, para o atual armador titular do Suns, a chance de o time vencer é agora. Vai precisar contar com uma evolução de Bradley Beal, entretanto. Booker é, obviamente, um ala-armador de origem. Mas como Phoenix precisa de alguém para organizar o jogo, ele foi o escolhido.

6. Ja Morant (Memphis Grizzlies) 108

Finalmente, Ja Morant está livre de lesões e suspensões. Então, espere muito do Grizzlies para a próxima temporada.

5. Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) 109

A lesão que Haliburton teve no meio da última temporada atrapalhou seu arremesso do perímetro. Até então, ele vinha com aproveitamento acima de 40% de três, mas caiu bastante depois da contusão. E, nos playoffs, voltou a se machucar. Fez parte da seleção dos EUA que venceu as Olimpíadas.

4. Jalen Brunson (New York Knicks) 111

Quase ninguém lembra, mas Jalen Brunson foi o primeiro americano na lista do MVP em 2023/24. Ficou em quinto no geral, apesar de tudo. Mas aí é simples explicar, né? Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo, todos estrangeiros, terminaram a campanha em sua frente. Mas 2023/24 foi a grande temporada de Brunson, que fez 28.7 pontos, 6.7 assistências e acertou 40.1% de três.

3. Stephen Curry (Golden State Warriors) 144

Curry ainda é brilhante e mostrou isso nas Olimpíadas, mas alguns outros parecem ter ultrapassado o astro do Warriors. Mas aí é uma questão simples, né? O armador vem chegando ao fim de sua carreira, enquanto os mais jovens estão cada vez melhores. Fez 26.4 pontos, 5.1 assistências, 4.5 rebotes e acertou 40.8% de três.

2. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) 152

Líder do Thunder, Gilgeous-Alexander ficou em segundo na votação do MVP na última temporada. Mas em 2024/25, ele terá de ser ainda mais organizador. Isso porque Josh Giddey foi trocado para o Chicago Bulls por Alex Caruso. Ficou com 30.1 pontos, 6.2 assistências, 5.5 rebotes, 2.0 roubos de bola e teve 8.7 lances livres tentados por jogo.

1. Luka Doncic (Dallas Mavericks) 175

Astro do Dallas Mavericks, Luka Doncic é o melhor armador da NBA. Ele liderou o Mavs às finais da liga pela primeira vez desde 2011. Não venceu, mas o fato de disputar uma decisão já foi incrível para uma equipe que não estava cotada para tal. Então, em 2024/25, o time ainda fechou com Klay Thompson para reforçar o elenco. Espere muito de Doncic.

Outros jogadores que receberam votos para os melhores armadores da NBA em 2024/25

Mike Conley 4

Jalen Suggs 3

Malcolm Brogdon 2

Chris Paul 1

Josh Giddey 1

⁠Scoot Henderson 1

