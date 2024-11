Luka Doncic assume a culpa pela derrota do Mavericks

Luka Doncic foi o “vilão” da derrota do Dallas Mavericks diante do Utah Jazz na madrugada da sexta-feira (15). Isso porque o astro errou no último lance do jogo e permitiu a cesta da vitória de John Collins. Então, após o confronto, o armador assumiu a culpa pelo revés em entrevista coletiva.

“Foi um mal-entendido. Eu pensei que ia bater e Grimes pensou o mesmo. Acabou sendo um passe alto. Então, nos entendemos. Isso é culpa minha”, comentou o esloveno.

Apesar da jogada crucial na derrota para o Jazz, Luka Doncic foi o principal jogador do Dallas Mavericks. Afinal, ele liderou sua equipe e flertou com um triplo-duplo ao anotar 37 pontos, nove assistências e sete rebotes.

No entanto, o início ruim do Mavericks vem sendo um ponto de atenção para Doncic. O astro destacou que a equipe precisa retomar a confiança da temporada passada, principalmente nos momentos decisivos das partidas.

“Acho que ano passado fomos um time muito, muito bom nos momentos importantes. Este ano, não tem sido assim até agora. Perdemos duas seguidas por dois ou três pontos. Então, temos que trabalhar para fechar melhor os jogos”, completou.

Assim, o começo com cinco vitórias e sete derrotas vem sendo uma decepção para o Dallas Mavericks. Na última temporada, a equipe foi vice-campeã da NBA. Para a atual temporada, se reforçou com Klay Thompson. Além disso, a franquia também conta com suas duas principais estrelas, Luka Doncic e Kyrie Irving, saudáveis.

Após Doncic assumir a culpa pela derrota, o técnico Jason Kidd voltou dizer que a equipe precisa melhorar para voltar ao caminho das vitórias na NBA,

“É preciso ter comunicação. Houve um lapso ali. Acontece. Eles souberam tirar total proveito disso. Portanto, temos que melhorar”, disse o treinador.

Essa não foi a primeira vez que o comandante reclama nesta temporada. Quando o Mavericks sofreu uma derrota no último lance para o Phoenix Suns, Kidd não poupou palavras para criticar o elenco e pedir por mais energia. Sobretudo dos jogadores vindos do banco.

“É algo que temos que abordar. Conversamos sobre isso, mas tem que haver ação. Precisamos de energia. Alguém tem que chegar com a maldita energia. Estamos estagnados e é aí que começa. Precisamos de resistência. Não importa quantas lesões temos ou quão pequenos somos agora, não estamos mostrando isso. Vamos rever o jogo e descobrir o que melhorar”, declarou à época.

