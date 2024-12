Líderes, Rockets e Thunder “brigam”, mas Fred VanVleet dá show

Era para ser o último ano antes de competir, mas o Houston Rockets parece estar dando “o próximo passo” já em 2024/25. Na noite de domingo, foi mais um exemplo disso. Em segundo no Oeste, o Rockets bateu o Oklahoma City Thunder por 119 a 116 com um verdadeiro show de Fred VanVleet. No total, ele teve 38 pontos. Mas mais que isso: o armador anotou 12 dos últimos 17 pontos de Houston para garantir a vitória.

Como resultado, a diferença entre Rockets e Thunder desabou. O time de Oklahoma City segue em primeiro no Oeste, com 15 vitórias e cinco derrotas, mas encurtou poque Houston tem o mesmo número de triunfos, só que com um revés a mais.

O Thunder liderou por quase todo o segundo tempo, mas a atuação de Fred VanVleet no último quarto deu ao Rockets o importante triunfo. Apesar de jogar fora de casa, o time de Oklahoma City tinha a liderança quando restavam pouco mais de dois minutos para o fim.

Shai Gilgeous-Alexander, autor de 32 pontos e oito rebotes, deixou o Thunder na frente do Rockets por 110 a 108. Então, Alperen Sengun, que flertou com um triplo-duplo, igualou. Mas VanVleet, de longe, acertou a segunda de três em poucos minutos e virou para Houston. Casson Wallace empatou em 113, mas depois disso só deu a equipe do Texas.

No entanto, uma bola presa quase terminou em briga. Na verdade, não aconteceu nada. Isso porque Dillon Brooks e Gilgeous-Alexander duelaram por uma posse. Enquanto todo mundo achava que os dois iriam se ofender ou trocar socos, eles apenas sorriram. Ou seja, apenas pareceu que seria algo sério. Era, simplesmente, uma luta por posse de bola.

Dillon Brooks saw all the brawls in football this weekend and felt left out pic.twitter.com/ZsgQ66NcHd — Barstool Sports (@barstoolsports) December 2, 2024

Vale lembrar que Brooks e Gilgeous-Alexander são canadenses, amigos e disputaram a última edição das Olimpíadas juntos. Na noite de domingo, entretanto, eles representavam Rockets e Thunder.

Depois, VanVleet acertou lances livres, praticamente garantindo a vitória do Rockets. Jalen Williams fez uma de três, mas em vão. O armador de Houston resolveu o jogo na próxima posse, após receber falta e converter seus arremessos.

Enquanto o Rockets, já classificado para a próxima fase da Copa NBA, recebe o Sacramento Kings, o Thunder pega o Utah Jazz e precisa de combinação de resultados para passar. Os dois jogos acontecem na terça-feira.

