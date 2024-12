Donovan Mitchell comanda, Cavaliers bate Celtics e segue líder

Foi um grande jogo. O Cleveland Cavaliers virou sobre o Boston Celtics em um ótimo último quarto, com show de Donovan Mitchell. O duelo valia a liderança da conferência Leste e da NBA neste domingo (1) em Ohio, e foi vencido pelo dono da casa sobre o atual campeão da liga. A rodada cheia ainda contou com outras nove partidas.

Vitória importante para Cleveland, em seu momento maior instabilidade em 2024/25. Afinal, a equipe vinha de eliminação na Copa da NBA na última sexta-feira (29) e duas derrotas seguidas para o Atlanta Hawks. Entretanto, a recuperação veio contra o forte rival, a 18ª vitória em 21 jogos na campanha. Líder e com a melhor campanha de toda a liga, a equipe volta às quadras na próxima terça-feira (3) em duelo com o Washington Wizards.

Por outro lado, Boston desperdiça a chance de liderar a liga após algumas semanas de controle do rival. Aliás, a vantagem que estava em apenas meio jogo, agora é de 1.5. Então, foi o fim de uma sequência de sete vitórias consecutivas que poderia ter colocado a franquia na liderança da conferência. Mas diferente do rival, o Celtics não terá descanso. Afinal, joga contra o Miami Heat nesta segunda-feira (2) no TD Garden.

Então, confira como foi a vitória do Cleveland Cavaliers de Donovan Mitchell sobre o Boston Celtics de Jayson Tatum.

Garland se recupera no começo, Mitchell explode no fim

Apesar de todo o brilho de Mitchell, quem começou muito bem no jogo desse domingo foi Darius Garland. No duelo anterior entre os líderes do Leste, o armador teve jogo, sobretudo, abaixo da média. Mas era um novo dia, e o camisa 10 abraçou sua chance de ter um bom desempenho e se recuperar contra o campeão da liga. Afinal, 15 de seus 22 pontos vieram na primeira etapa, o que incluiu três bolas triplas.

Enquanto isso, o arremesso do maior craque da equipe não estava caindo. E, aliás, nem o de Evan Mobley. A dupla somou apenas 12 pontos em 16 tentativas durante o período. Mas a defesa estava ativa, limitando os arremessos fáceis dos celtas. Além disso, Cleveland também conseguiu converter muitos arremessos e até vencer a batalha do perímetro contra Boston, que tem a especialidade no quesito. Isso foi decisivo para que o time quase sempre estivesse na liderança.

Porém, após liderar por 11 pontos no começo do segundo período, o Cavaliers viu o rival abrir 14 com um terceiro quarto incrível de Jayson Tatum. No fim do quarto a desvantagem era de 12 pontos. Cleveland facilitou a vida do rival também cometendo muitos erros de ataque no processo.

Mas se Mitchell e Mobley eram discretos e até ruins até ali, o jogo virou completamente no último quarto. O jogo de dupla dos craques começou a aparecer. O camisa 45 fez 20 de seus 35 pontos nos últimos nove minutos de partida. Do mesmo modo, o ala-pivô fez sete de seus nove pontos no último quarto. Donovan Mitchell sequer errou arremessos no fim de Cavaliers x Celtics.

Virando o jogo no fim, Cleveland explorou a tática de fazer faltas e impedir arremessos do rival nas últimas posses.

Boston não consegue fechar o jogo em noite fria de três pontos

O Celtics começou com péssimas notícias antes da bola subir: Jaylen Brown (doente) e Derrick White (torção no pé) estavam fora. E apesar da boa produção de alguns substitutos, Boston não teve uma noite padrão, sobretudo em sua eficiência.

A equipe não conseguiu mover a bola tão bem e estava fria do perímetro. Apesar de evitar erros de ataque e ganhar a batalha de volume, a falta de eficácia no aproveitamento dos chutes foi um obstáculo. O que, acima de tudo, não costuma ser um problema para esse time. Apesar de um bom desempenho de Kristaps Porzingis nos primeiros 24 minutos, os primeiros 24 minutos foram marcados por uma desvantagem constante em um jogo apertado.

E o segundo tempo foi de Tatum, para o bem ou para o mal. O astro anotou 17 de seus 33 pontos no terceiro quarto. Cleveland, é verdade, cometeu suas falhas no ataque, mas o craque foi bem defendido em geral. Ainda assim, acertou muitos chutes importantes e comandou a virada. Sete das 17 bolas triplas da equipe foram nesse meio tempo.

Mas a ineficiência voltou no último quarto. E se Donovan Mitchell brilhou para o Cavaliers no período decisivo, Jayson Tatum não conseguiu o mesmo pelo Celtics. Com alguns chutes ruins, ele não conseguiu salvar a equipe, que já sofria o início da corrida do astro rival quando ele pisou em quadra, após quase seis minutos no banco.

Por fim, Payton Pritchard foi incrível nesse momento, com 17 pontos só no último quarto. Ele poderia ter saído como herói do jogo se não cometesse a infração final. Ele pisou no garrafão antes que um lance livre que errou de propósito, tocasse no aro. Foi um grande esforço do reservas, mas não adiantou.

(16-4) Boston Celtics 111 x 115 Cleveland Cavaliers (18-3)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 33 8 4 1 1 Payton Pritchard 24 7 3 0 1 Kristaps Porzingis 21 8 2 3 0 Sam Hauser 13 5 2 3 0 Al Horford 8 5 1 1 1

Três pontos: 17-49; Tatum: 4-9

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 35 7 3 2 1 Darius Garland 22 5 8 0 0 Caris LeVert 13 6 1 1 0 Georges Niang 13 2 1 0 0 Evan Mobley 9 10 4 1 3

Três pontos: 17-36; Mitchell: 6-11

Leia mais!

A rodada deste domingo (1) ainda contou com outras nove partidas, além da vitória do Cavaliers de Donovan Mitchell sobre o Celtics de Jayson Tatum. Então, confira os resultados e principais números dos outros confrontos do dia.

(15-7) Orlando Magic 100 x 92 Brooklyn Nets (9-12)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 20 9 8 0 2 Kentavious Caldwell-Pope 16 1 0 2 1 Wendell Carter 14 7 1 1 2 Goga Bitadze 12 13 2 3 2 Mo Wagner 12 8 2 1 2

Três pontos: 7-28; Caldwell-Pope: 4-9

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Johnson 26 4 1 0 0 Dennis Schroder 20 2 7 1 1 Trendon Watford 13 3 1 1 0 Keon Johnson 12 4 2 2 0 Nic Claxton 9 7 0 2 1

Três pontos: 8-31; Johnson: 2-5

(9-12) Indiana Pacers 121 x 136 Memphis Grizzlies (14-7)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Bennedict Mathurin 19 9 3 0 0 Pascal Siakam 17 2 6 0 1 Obi Toppin 16 8 1 1 0 TJ McConnell 15 4 4 1 0 Andrew Nembhard 14 2 4 2 0

Três pontos: 14-42; Furphy: 2-3

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr. 25 8 0 2 3 Ja Morant 19 2 8 1 1 Desmond Bane 16 6 6 1 0 Marcus Smart 16 1 6 1 0 Santi Aldama 15 4 6 1 0

Três pontos: 16-46; Aldama: 3-5

(4-17) New Orleans Pelicans 85 x 118 New York Knicks (12-8)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK CJ McCollum 13 3 3 1 0 BJ Boston. 13 3 2 2 0 Yves Missi 11 8 1 0 1 Trey Murphy 11 4 2 1 0 Dejounte Murray 10 8 5 3 1

Três pontos: 4-27; Murphy III: 3-9

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Mikal Bridges 31 4 1 0 1 Karl-Anthony Towns 14 19 2 1 1 Jalen Brunson 16 2 9 0 0 Jericho Sims 4 13 2 1 0 Josh Hart 12 6 3 2 1

Três pontos: 20-45; Bridges: 7-12

(9-9) Miami Heat 116 x 119 Toronto Raptors (6-15)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 31 4 3 2 0 Bam Adebayo 13 20 7 1 0 Jimmy Butler 17 5 3 1 0 Terry Rozier 17 1 5 0 0 Pelle Larsson 8 1 0 2 0

Três pontos: 15-40; Herro: 6-12

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK RJ Barrett 37 7 5 0 1 Scottie Barnes 23 10 9 0 0 Jakob Poeltl 17 11 3 2 1 Ja’Kobe Walter 12 3 0 0 0 Chris Boucher 8 2 0 1 2

Três pontos: 10-29; Barrett: 3-4

(15-5) Oklahoma City Thunder 116 x 119 Houston Rockets (15-6)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 32 8 5 2 0 Jalen Williams 22 5 7 1 1 Isaiah Hartenstein 19 13 4 1 1 Cason Wallace 14 9 2 0 0 Aaron Wiggins 13 3 3 0 0

Três pontos: 13-39; Wallace: 3-6

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Fred VanVleet 38 2 3 0 0 Alperen Sengun 20 14 9 0 1 Dillon Brooks 16 7 3 0 0 Jabari Smith Jr. 15 14 0 0 3 Amen Thompson 9 6 1 0 0

Três pontos: 13-37; VanVleet: 5-9

(12-8) Los Angeles Lakers 105 x 104 Utah Jazz (4-16)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 33 11 0 2 1 LeBron James 27 5 14 0 2 Rui Hachimura 13 7 3 2 0 Max Christie 12 5 2 0 0 Gabe Vincent 10 3 2 1 0

Três pontos: 7-33; Vincent: 2-3

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Lauri Markkanen 22 7 4 1 0 John Collins 21 9 3 0 1 Collin Sexton 15 3 4 1 1 Keyonte George 14 4 4 0 0 Walker Kessler 13 11 2 0 2

Três pontos: 14-40; Markkanen: 5-11

Esse texto será atualizado ao longo da conclusão dos outros jogos da rodada.

