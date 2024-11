Líder, Warriors atropela Hawks em noite de Andrew Wiggins

Andrew Wiggins liderou o Golden State Warriors em vitória sobre o Atlanta Hawks na noite de quarta-feira por 120 a 97. Wiggins somou 27 pontos e sete rebotes, enquanto Stephen Curry adicionou 23 pontos e oito assistências. Por outro lado, o Hawks teve Jalen Johnson com 15 pontos e 12 rebotes. Como resultado, o Warriors, que jogou em casa, segue líder no Oeste com 11 triunfos em 14 partidas. Já Atlanta está na sétima posição (venceu sete em 16).

Wiggins começou bem, anotando cinco dos primeiros sete pontos do Warriors. Mas todo o time estava bem e, em pouco tempo, já liderava por 38 a 17. Então, Brandin Podziemski, que deixou a partida com nova lesão no rosto, fechou o primeiro quarto para Golden State em 41 a 22.

No segundo período, o time de San Francisco seguia dominando, sempre com uma margem segura de em torno dos 20 pontos. Nos últimos 30 segundos do primeiro tempo, Andrew Wiggins anotou mais quatro pontos para o Warriors, que foi aos vestiários vencendo o Hawks por 67 a 42. Enquanto isso, Trae Young fazia mais um jogo terrível. Até aquele momento, por exemplo, o armador de Atlanta somava apenas três pontos (um acerto em três tentativas) e três erros de ataque.

Publicidade

22 makes it look easy 📺 @NBCSAuthentic pic.twitter.com/R982Ofsxzk — Golden State Warriors (@warriors) November 21, 2024 Publicidade

Então, com larga vantagem no placar, o Warriors seguia com o seu plano de jogo, utilizando 12 jogadores na rotação contra o Hawks.

Leia mais

Na volta do intervalo, Lindy Waters e Wiggins deixaram o Warriors na frente por 78 a 47. No entanto, o Hawks reagiu a partir de sete pontos de Young. Aos poucos, Atlanta começou a tirar a diferença e caiu para 15 quando o jovem Kobe Bufkin acertou de três.

Publicidade

Mas com Wiggins de volta à quadra, o Warriors abriu de novo. Ele anotou nove pontos no último quarto, enquanto Curry adicionou outros oito. Assim, Golden State ainda teve tempo de utilizar o brasileiro Gui Santos, que pegou um rebote e não pontuou em pouco mais de um minuto. Trae Young, por outro lado, terminou o jogo com 12 pontos, 11 assistências e acertou quatro das 12 tentativas.

Cestinha do Warriors diante do Hawks, Andrew Wiggins sustenta médias de 16.2 pontos, 4.4 rebotes. Mas ele ainda vem muito bem nos arremessos de três: 22 acertos em 53 tentativas (41.5%). Ou seja, o canadense possui números similares ao ano em que foi ao All-Star Game. No entanto, com cinco minutos a menos por jogo.

Publicidade

Agora, o Warriors pega o New Orleans Pelicans fora de casa na sexta-feira, enquanto o Hawks enfrenta o Chicago Bulls em Illinois. Ambos, válidos pela temporada regular e Copa da NBA.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA