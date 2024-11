Líder, Cavaliers perde outra para Hawks e cai na Copa da NBA

Time de melhor campanha na temporada 2024/25 da NBA, o Cleveland Cavaliers caiu diante do Atlanta Hawks e, como resultado, está fora da Copa. O Hawks venceu por 117 a 101, enquanto De’Andre Hunter saiu do banco para liderar a equipe com 23 pontos. Trae Young somou 21 pontos e 11 assistências, mas cometeu sete erros de ataque. Por outro lado, Darius Garland foi o cestinha da partida, com 29 pontos. O jogo, que aconteceu em Atlanta, foi válido pela fase regular e a Copa da NBA.

“Eu tive os quatro primeiros erros de ataque do jogo, né? Sei como é, mas eu me lembro”, disse Young. “Fomos consistentes na defesa, então só seguimos jogando forte naquele lado da quadra, esperando que a gente conseguisse pontuar bem. Nosso time está crescendo”.

Mas havia a expectativa de o Cavaliers superar o Hawks por vários motivos. Um deles, entretanto, não “entregou” o que se esperava. Donovan Mitchell, principal nome do Cavs, decepcionou. Isso porque o astro anotou 12 pontos e pegou 11 rebotes. Mas ele precisou de 23 arremessos para atingir uma pontuação baixa para seus padrões.

No entanto, é importante ressaltar que seu marcador foi Dyson Daniels. Assim, Mitchell errou todas as dez primeiras tentativas e o Hawks começou a abrir vantagem sobre o Cavaliers. Apesar de o jogo terminar o primeiro tempo com equilíbrio (52 a 50 para Atlanta), foi no terceiro quarto que os donos da casa fizeram a diferença.

Jalen Johnson, grande destaque do Hawks na temporada, adicionou 20 pontos, nove rebotes e sete assistências, enquanto acertou nove dos 14 arremessos.

“Fizemos a nossa parte”, disse Johnson. “Não foi fácil, mas estamos brigando o tempo todo por vitórias”.

Na volta do intervalo, Mitchell acertou apenas uma das cinco tentativas, enquanto cometeu um erro de ataque. Naquele momento, o Hawks batia o Cavaliers por 69 a 57. Então, o pivô Onyeka Okongwu fez Atlanta abrir 20 pontos no placar (91 a 71). Com a vitória quase garantida, os anfitriões viram o time de Ohio encostar, especialmente no último quarto.

A diferença caiu para 11, enquanto o Cavaliers seguia pressionando o Hawks para seguir vivo na Copa da NBA. Mas foi em vão. Poucos minutos depois, os titulares deixaram o jogo, confirmando o resultado.

Enquanto isso, Trae Young reconheceu o bom momento de seus colegas, que estavam fora por lesão. Bogdan Bogdanovic e De’Andre Hunter, especialmente, retornaram recentemente.

“Com as voltas deles, ajuda muito. É muito melhor que eles estejam ao nosso lado, em quadra”, disse Young. “Estou feliz por acertarmos cestas, mesmo as difíceis. Mas apenas quero seguir agressivo e fazer com que eles recebam bolas mais fáceis”.

Por fim, ele comemorou a vitória sobre o Cavaliers, mas sabia que o jogo entre Chicago Bulls e Boston Celtics poderia definir tudo. Afinal, o Bulls poderia superar o Hawks e garantir vaga direta na próxima fase da Copa da NBA.

“Nós vencemos o Boston Celtics sem mim, então é um tipo de competição que parece com os playoffs. Mas hoje (ontem) é a única vez que vou torcer para Boston”, concluiu.

De fato, o Celtics venceu e o Hawks se classificou, justamente pela vitória contra Boston.

