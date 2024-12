Lesão de LeBron James preocupa Lakers

LeBron James retornou de lesão e ajudou o Los Angeles Lakers a vencer o Memphis Grizzlies neste domingo (15), por 116 a 100. No entanto, apesar do bom jogo de LeBron, que flertou com um triplo-duplo de 18 pontos, oito rebotes e oito assistências, a atualização que o astro trouxe de sua lesão não é das melhores.

Isso porq a lesão tirou LeBron James dos dois últimos jogos do Lakers. Então, o maior cestinha da história da NBA comentou que essa contusão já é recorrente dos seus últimos anos na liga.

“Não superei. É algo do dia a dia”, disse James. “É algo que vem persistindo nos últimos anos, eu consegui fazer muitas coisas boas para me tranquilizar em relação a isso. Mas levei uma joelhada na coxa no jogo contra Atlanta, no final da prorrogação. Tipo, três dias atrás ainda estava bastante dolorido, mas consegui voltar 100%, então foi ótimo”.

Publicidade

No entanto, o plano de LeBron em jogar todas as 82 partidas da temporada não se concretizou. Dessa forma, após uma carreira com poucas lesões, o astro vem convivendo com dores e problemas nos últimos anos. Em 2022/23, James teve contusões em ambos os pés e seu final de temporada foi comprometido.

Leia mais!

O astro jogou as primeiras 23 partidas da temporada. Porém, acabou perdendo os dois últimos jogos da franquia diante de Portland Trail Blazers e Minnesota Timberwolves. Contudo, LeBron retornou diante do Memphis Grizzlies e, após o duelo, também comentou sobre sua vontade de jogar, que foi superada por ordens médicas da comissão do Lakers.

Publicidade

“Se dependesse só de mim, eu teria jogado. Seria difícil me deixar de fora disso. Mas eu faço parte de um time e tenho de escutá-los também. Eles cuidam para garantir o que é melhor para mim”, comentou.

À primeira vista, o Los Angeles Lakers vive uma fase ruim na NBA. Após um ótimo início, a franquia perdeu posições no Oeste. Nas últimas 12 partidas, o Lakers venceu apenas quatro partidas e somente uma delas diante de uma equipe bem colocada, o Memphis Grizzlies. Contudo, os outros três triunfos foram contra San Antonio Spurs, Utah Jazz e Portland Trail Blazers.

Publicidade

Por fim, a dificuldade do Lakers em competir contra equipes mais fortes ficou evidente nesse recorte com derrotas contra Orlando Magic, Denver Nuggets, Phoenix Suns, Miami Heat, Atlanta Hawks, Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves. Dessa forma, o próximo desafio do time de LeBron James é diante do Sacramento Kings, outra franquia em um momento ruim.

Lakers e Kings fazem dois duelos seguidos, ambos em Sacramento. O primeiro está marcado para o início da madrugada desta sexta-feira (20), às 00h (horário de Brasília). O segundo confronto ocorre na noite de sábado, às 20h (horário de Brasília).

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA.