Lenda da NBA “inocenta” GM do Mavericks por troca de Luka Doncic

Poucas pessoas foram mais alvo de crítica e discussão nesta temporada da NBA do que Nico Harrison. O GM do Dallas Mavericks, afinal, foi o autor da bombástica e polêmica troca do astro Luka Doncic. Mas será que foi ele mesmo? Ele merece essa “mancha”? Para uma lenda da liga, que conhece o dirigente há décadas, essa história ainda está bem mal contada.

“Eu sinto muito por Nico. Ele era o meu representante na Nike e, por isso, virou um tipo de irmão para mim. Sempre cuidou de mim ao longo dos anos, sabe? Então, fico triste por todas as críticas que vem encarando. Até porque as pessoas veem os seus cargos, como presidente e GM, e pensam que ele toma as decisões que quiser. Mas nunca foi bem assim”, ponderou Gary Payton, em entrevista no podcast “Club 520”.

A troca de Doncic deixou a NBA em choque antes da trade deadline, pois nunca houve sinal de que o Mavericks queria negociá-lo. Além disso, muito se questionou o destino (Los Angeles Lakers) e o valor de retorno da transação. Harrison assumiu a “culpa” pelo negócio desde o início e, com isso, virou o alvo da raiva da torcida de Dallas. No entanto, Payton crê que o dirigente encoberta os verdadeiros responsáveis.

“Nós sabemos que Nico não pode tomar decisões como negociar Luka sozinho. Se fizer isso, aliás, é demitido na hora. O dono do time é quem bate o martelo em algo assim. Por isso, digo que todos os torcedores que o culpam não sabem a verdade. Ele tomou uma decisão, antes de tudo, com base no que quem está acima dele mandou. Não foi culpa dele”, cravou o integrante do Hall da Fama.

Outro amigo

Outro ex-jogador e amigo comentou a situação de Nico Harrison nas últimas semanas, mas por um viés diferente. Charles Barkley vê o dirigente de Dallas dar entrevistas na tentativa de justificar o negócio e não acha que seja uma boa estratégia. O lendário ala-pivô não crê que exista argumentos para defender a troca. Então, esse é o momento do Mavericks preservar a sua imagem e “sumir do mapa”.

“Eu considero que Nico seja um amigo. É um amigo meu, então só lhe desejo o melhor. Acho que fez um bom trabalho em Dallas, mas as coisas não ocorreram da forma como planejou nesse ano. Por isso, dou o meu conselho de amigo: não faça mais entrevistas coletivas. Aliás, não faço ideia do que esteja fazendo falando tanto com a imprensa e o público”, afirmou o ídolo do Phoenix Suns.

Para Barkley, a situação de Harrison está clara e irreversível. Como resultado, não pode fazer nada agora: quanto mais falar, mais vai piorar o cenário. “Tenho simpatia e amor por você, Nico, mas essa guerra acabou. Aceite a derrota e só siga em frente. Espero que mantenha o seu emprego e tenha o time mais saudável na próxima temporada”, concluiu.

Sem prestígio

Agora, a verdade é que já não importa quem é o responsável. Não dá para voltar atrás na troca de Luka Doncic, então o Mavericks deve pensar no futuro. O time conseguiu um “presente” inesperado ao vencer a loteria do draft. Ou seja, Cooper Flagg deverá ser jogador da equipe em breve. E o dono da franquia, Patrick Dumond, estuda tirar muito poder das mãos de Harrison nessa offseason.

“Muita gente nos bastidores crê que o time precisava demitir Nico. Só assim, a princípio, a organização começa a fazer as pazes com a torcida. Mas Patrick não vai fazer isso. Ele não acha que seja assim. No entanto, a era de Nico com carta branca terminou. Querem trazer, por exemplo, um dirigente mais experiente para tentar reorganizar a franquia”, revelou Tim MacMahon, da ESPN.

