Agente nega “pressão” em Anthony Davis após troca por Doncic

A troca entre Anthony Davis e Luka Doncic abalou as estruturas da NBA antes da trade deadline. Mas, em termos competitivos, o seu resultado imediato foi pequeno. Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers, afinal, nem chegaram às semifinais de conferência. Muita gente crê que isso já deveria ser motivo para contestação dos dois craques. O agente do ala-pivô, no entanto, tem outra ideia diferente sobre a questão.

“Isso é uma visão errada, pois o problema não é dos jogadores. Esses caras vão entrar em quadra e vão marcar 30, 40, 50 pontos. Mas, para terem sucesso em suas equipes, a corrida está nas mãos dos dirigentes. Então, quem vai fazer os movimentos ideais e colocar os atletas certos em torno desses craques para que sejam bem-sucedidos? Ou seja, o problema é das franquias agora”, apontou o controverso Rich Paul.

É injusto, de fato, colocar os resultados decepcionantes das equipes na conta de astros que só chegaram em fevereiro. O Lakers, por exemplo, acertou uma troca por um pivô para formar dupla com Doncic (Mark Williams) e resolveu desfazê-la. O Mavericks, por sua vez, teve as suas chances sepultadas pela grave lesão de Kyrie Irving. E, como se sabe, ninguém vence sozinho na NBA.

“Você pode lembrar do Detroit Pistons de 1989, por exemplo, e Isiah Thomas é quem vem à mente. Mas ele não venceu sozinho. O título veio porque a franquia trouxe Bill Laimbeer, Rick Mahorn, Dennis Rodman… É assim com todos os campeões. Por mais que um jogador seja incrível, ele depende que os executivos coloquem os talentos adequados ao seu redor para que consiga ser incrível”, resumiu Paul.

Exemplo

Todos os anos, uma equipe conquista o título da NBA e outras 29 ficam pelo caminho. Então, é muito mais fácil encontrar trabalhos imperfeitos de construção de elenco do que ideais. Mas aqueles que são bem-sucedidos, geralmente, entram para a história da liga. Paul carrega a imagem do San Antonio Spurs dos anos 2000, por exemplo, como um dos trabalhos mais brilhantes que já viu.

“San Antonio selecionou Tim Duncan no draft quando David Robinson já estava lá. Nos anos seguintes, trouxe atletas perfeitos para o seu esquema – como Manu Ginobili e Tony Parker. Mas quem fez essas escolhas não foi Tim. Foram os executivos da equipe que tomaram essas decisões. Isso os levou para o sucesso por mais de uma década”, explicou o homem-forte da Klutch Sports.

E, além disso, Paul também salienta mais uma questão nessa grande engrenagem. Os jogadores dentro de quadra são só a última ponta de um trabalho bem maior. “Há uma série de detalhes que parecem pequenos, mas tudo pesa no desenvolvimento de uma cultura vencedora. O quanto você treina. Como é o clima nas viagens. Tudo pode vir a ser um fator que define sucesso e fracasso”, cravou.

Primeiro passo

Adquirir um superastro costuma ser o caminho mais simples para entrar na disputa por títulos. Mas a troca por um jogador do patamar de Anthony Davis ou Luka Doncic não é um passaporte direto para competir. Afinal, um atleta do mais alto nível em um coletivo caótico não passa de desperdício de talento. Paul entende que os debates sejam muito personalizados, mas avisa: nada é tão simples nesse nível de competição.

“Nós sempre vamos conversar sobre os principais jogadores, pois o foco vai estar neles. E acho que deve ser assim mesmo. Mas, para uma análise correta, você sempre precisa olhar além. A troca por um astro, como Anthony e Luka, é só um passo. É um primeiro passo, em síntese, de uma jornada longa de construção. E eu vou assistir a essa corrida com uma pipoca na mão”, concluiu o agente.

