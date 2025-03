Armador do Mavericks defende troca por Anthony Davis

Spencer Dinwiddie defendeu a chegada de Anthony Davis Dallas Mavericks após a troca de Luka Doncic. Embora grande parte da torcida e analistas tenham sido contra a negociação, o jogador se mostrou receptivo à contratação. No podcast Club 520, o armador defendeu Davis.

“Os dois são meus amigos e Luka deve ser meu jogador ofensivo favorito na NBA hoje”, disse. “Mas Davis pode ser o melhor jogador nos dois lados da quadra. Ele e Giannis (Antetokounmpo). Então, é uma posição difícil para se estar. A única coisa ruim é que tratam AD como se ele fosse um qualquer. Isso é doido. Você pode achar o que quiser da troca, que ganhamos ou vencemos, melhor pro futuro ou hoje, mas precisam parar de agir como se Davis não fosse muito bom”.

A ida de Doncic ao Los Angeles Lakers chocou a NBA. No entanto, o GM do Mavs, Nico Harrison, ainda defende a contratação.

Dessa forma, já que a troca foi tão contestada, Davis acabou “ofuscado”. Além disso, sua lesão logo em sua estreia também não contribuiu. Isso porque, enquanto Doncic vai bem em seu início no Lakers, o pivô nem tem a chance de se provar em Dallas.

Em sua carreira, o astro tem médias de 24.1 pontos, 10.7 rebotes e 2.3 tocos por jogo. Ademais, foi cinco vezes eleito para times ideais da liga e nove vezes All-Star.

Desde a troca, tudo deu errado para o Mavs. Além de Davis, Kyrie Irving, Daniel Gafford, PJ Washington, Dereck Lively e outros jogadores também se lesionaram. A equipe ainda briga pela ida ao play-in, mas as coisas não parecem simples agora. Então, com as contusões e a troca o Mavericks ficou sem seu armador, seus pivôs, seus principais alas e Anthony Davis.

O ex-dono do Mavs, Mark Cuban, se pronunciou sobre a troca e o que veio depois, tentando se justificar. “Eu não tenho mais controle das operações, e já faz um tempo. Eu não abri mão, não diria que fui afastado, mas o proprietário majoritário, Patrick Dumont, decidiu que ele estava confortável com o Nico Harrison, o GM da equipe que ele montou. O que é escolha dele”, disse o empresário.

