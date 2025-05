“Luka Doncic é o pior jogador defensivo da NBA”, diz analista

Kendrick Perkins, da ESPN, afirmou que Luka Doncic é o pior jogador defensivo entre as estrelas da NBA na era moderna. O comentário veio após a eliminação do Los Angeles Lakers para o Minnesota Timberwolves. Na série, o esloveno recebeu muitas críticas no quesito. O jornalista Zach Lowe, por exemplo, declarou que faltava vontade do jogador. Perkins, contudo, foi ainda além em sua análise.

“Ele é o pior defensor que vimos na era moderna do basquete. Ponto final”, disse Perkins. O analista é conhecido por críticas ferrenhas.

Embora Doncic possa ter deixado a desejar na defesa, é verdade também que o time inteiro do Lakers foi mal no quesito. Um dos motivos, aliás, pode ser a falta de um pivô. Jaxson Hayes teve poucos minutos na série contra o Timberwolves, com Los Angeles optando por jogar um small ball.

A equipe, porém, foi punida no garrafão. No último jogo da série, Rudy Gobert pegou 24 rebotes, sendo nove deles ofensivos. Além disso, terminou com 27 pontos. Minnesota utilizou de jogadores grandes como Julius Randle e Naz Reid durante toda a série.

Assim que a troca de Mark Williams foi vetada pelo Los Angeles Lakers, parecia claro que o time teria muitos problemas nos playoffs. Mas como a equipe seguiu vencendo e mascarando o problema nos rebotes, havia expectativa de que isso não iria atrapalhar. Afinal, mesmo contra times mais fortes, a franquia de Los Angeles teve boa sequência no final da fase regular.

Os números de fato mostram que Luka Doncic não é um grande jogador defensivo, mesmo entre todos da NBA. No entanto, nesta série, ele parece ter ido ainda pior.

A offseason deve servir pra ajustar esses pontos. Embora seja difícil acreditar que Doncic possa melhorar muito na defesa, o Lakers pode rodeá-lo de jogadores que o ajudem neste sentido. O desejo por um pivô já vinha desde a última offseason e pode se concretizar na próxima janela.

