Lenda da NBA critica e pede multa para LeBron James

Isiah Thomas é um declarado fã de LeBron James, mas a lenda da NBA se revoltou com o astro nessa sexta-feira. E a razão, a princípio, foi algo simples e inofensivo. A NBA TV exibiu a imagem do ala, antes do jogo do Los Angeles Lakers, se aquecendo em quadra sem camisa. A transmissão tratou a cena como algo curioso. O ídolo do Detroit Pistons, no entanto, encarou como um desrespeito.

“Eu sou totalmente contra isso. Se fosse um treinador ou GM, certamente, não permitiria que os meus jogadores entrassem em quadra desse jeito. Mesmo que fosse só para uma sessão de aquecimento. Afinal, a NBA é uma liga profissional. Isso não é a Liga de Verão ou um amistoso de colégio, por exemplo. Mas é um atestado de como o profissionalismo diminuiu em nossa liga nos últimos anos”, disse Thomas.

A reação pegou os colegas de bancada um pouco de surpresa, mas recebeu algumas sinalizações positivas. O também ex-atleta Steve Smith concordou com a sua irritação e defendeu que os técnicos voltem a usar ternos durante as partidas. Não se sabe se a declaração do ídolo da liga vai ter alguma repercussão mais séria. Mas ele gostaria que tivesse junto ao comissário da NBA.

“Todos sabem que amo LeBron, cara, mas não aceito isso. Entrar em quadra sem camisa para se aquecer antes de um jogo me incomoda demais. Isso é um negócio sério, então o que estamos fazendo? O que estamos fazendo aqui? Adam Silver, se você quer multar algum comportamento dessa liga, você deveria multar isso. Certamente, isso merece uma multa”, cobrou o membro do Hall da Fama.

LeBron James respondeu Thomas, lenda da NBA, mas sem dizer exatamente que era para ele. O astro do Lakers deu os parabéns ao técnico JJ Redick pela vitória 50 de sua carreira, mas deu a entender que o alvo era o ex-jogador do Detroit Pistons.

“Cara, eu ia dizer uma coisa, mas não tem motivo para eu o fazer no ponto da carreira onde estou hoje. De qualquer forma, mais importante, parabéns a JJ por sua vitória 50 na NBA e pela classificação aos playoffs”, escreveu LeBron James.

Defensor

A crítica de Isiah Thomas a LeBron James surpreende porque a lenda da NBA é um dos seus grandes defensores entre as antigas gerações. O ex-armador, que tem uma rixa histórica com Michael Jordan, já disse que o considera o melhor jogador da história. E isso não é tudo. Há um mês, ele apontou que a mídia deveria ser mais “celebratória” com o astro do Lakers.

“Eu acho que a cobertura em torno de LeBron, para resumir, está um pouco fria demais. Em minha opinião, a imprensa não dá o peso devido aos feitos históricos estamos vendo todos os dias. Eles veem esse homem que já anotou 50 mil pontos, joga até os 40 anos de idade, e tratam como algo legal. Mas isso é muito mais do que só ‘legal’”, explicou o veterano, em entrevista à rede SiriusXM.

Para Thomas, a imprensa tem um papel importante no destaque ao caráter histórico da carreira de James. É uma função que, no entanto, vários jornalistas fazem questão de negar. “Nós não estamos conscientizando os torcedores de que ele é algo que nunca, nunca, nunca vimos antes. E, talvez, nunca mais vejamos em nossas vidas”, reconheceu.

Exemplo

É verdade que Thomas nunca foi um exemplo de comportamento nos tempos de atleta. Afinal, ele liderou um Pistons que conquistou dois títulos da NBA com um estilo de jogo muito “firme”. Aquele time, não por acaso, ficou conhecido como os “bad boys” da liga. Além do basquete duro, a equipe ficou marcada por não cumprimentar o Chicago Bulls depois de ser eliminado dos playoffs de 1991. Algo que acha um exagero.

“Nunca quisemos que os jogadores de Boston apertassem as nossas mãos e ‘passassem a tocha’ para nós. Eles foram grandes campeões e, por isso, deixamos que saíssem de cena da forma como queriam. Aliás, nunca ninguém se importou com isso. O único time da história que bate nessa tecla é Chicago. Vocês ganharam seis títulos, mas ainda não superaram um aperto de mão?”, questionou o ícone.

