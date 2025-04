Shaquille O’Neal questiona longevidade de LeBron James

Shaquille O’Neal, ex-jogador da NBA e comentarista da TNT, nunca teve papas na língua para criticar a nova leva de atletas da liga, e dessa vez a “vítima” foi LeBron James. O’Neal questinou se a longevidade do craque, que está em sua 22ª temporada na NBA, não seria produto de uma era mais fraca.

“O jogo é menos físico, então sim, a longevidade dele está relacionada a isso. Hoje se você faz uma falta mais dura leva uma técnica, ou é suspenso. Ninguém mais faz faltas duras. Quando eu joguei foi doido. Era muito mais físico, mas as pessoas ficam bravas se eu falar isso. Mas eu vi a grandeza, eu joguei lá, e hoje não vejo mais tanto disso. Dessa forma, nunca darei pra esses caras de hoje o mesmo crédito de antes”, disse.

“Pode me chamar de hater se quiser, mas você não é grande, eu sou. Como que eu posso ser seu hater? Não faz sentido. Eu estou no topo, você nem está lá. Sabe por que a NBA está com menos audiência? Porque o produto é ruim. Quero ver grandeza em quadra, por isso critico e os motivo. Vários desses caras não jogam em nenhuma era”, completou.

“(Nikola) Jokic pode jogar, Giannis (Antetokounmpo) pode jogar, Damian (Lillard) também, e mais outros caras, mas vários deles não podem. Por exemplo, Ben Simmons devia ser preso. US$250 milhões pra isso? Ele devia ir pra cadeia”, concluiu.

Há algumas semanas, Shaquille O’Neal já havia dito que LeBron James não jogou numa era tão física. “O jogo é menos físico e LeBron sempre correu durante toda a sua carreira. No entanto, ele nunca deu cotoveladas. O fato de a NBA ser menos física definitivamente o ajuda. Mas ele sempre cuidou do corpo e sempre jogou em alto nível”, comentou Shaq.

A longevidade de LeBron não é brincadeira. São 21 seleções ao All-Star Game, quatro títulos, 20 All-NBA, líder em pontos feitos, terceiro em partidas jogadas, quatro em assistências, sexto em roubos de bola, sétimo em bolas de três e segundo em lances livres. Com tantas marcas expressivas em seu currículo, o jogador poderia parar por aqui, mas deseja continuar jogando.

Por isso, Shaq brincou com os motivos pelo qual James segue em atividade. “Você se pergunta para que LeBron continua fazendo isso. Eu teria quebrado o recorde de Kareem (Abdul-Jabbar) e encerrado a carreira. Então, estaria em bares de narguilé toda semana. Mas acho que ele está tentando atingir a marca de 50 mil pontos agora. Ele está muito perto. Então, quer quebrar marcas antes nunca quebradas”, completou o ídolo do Lakers.

