Barbie lança boneco Ken inspirado no astro LeBron James

LeBron James ganhou sua própria versão do boneco Ken da Barbie. Na quarta-feira (9), a Mattel, fabricante da boneca, anunciou que se uniu à fundação do astro do Los Angeles Lakers para lançar o personagem. Assim, ele será o primeira atleta homem a ter sua própria versão do brinquedo.

O boneco de LeBron é uma polegada (2,54 cm) maior que o Ken padrão. Além disso, veste roupas que remetem ás raízes do craque em Akron, Ohio, ainda com calça e tênis da NBA. O processo de criação do brinquedo passou pelo quatro vezes MVP da NBA.

LeBron, assim, se torna o primeiro atleta masculino homenageado pela Barbie. Nos últimos anos, a Mattel tem dado versões a mulheres de sucesso no esporte. Em 2024, por exemplo, Sue Bird ganhou uma boneca na campanha “Summer of Sports”. No mesmo período, Venus Williams também teve sua versão.

A primeira atleta homenageada com uma boneca Barbie, por sua vez, foi Abby Wambach. Em 2016, a duas vezes medalhista olímpica no futebol dos EUA, estreou a colegação “Sheroes” (junção de She com Heroes), para celebrar mulheres inspiradoras. Na época, aliás, ela afirmou que “toda menina que brincar com essa boneca poderá saber que ela pode ser qualquer coisa que quiser”.

A iniativa, desse modo, abriu espaço para outras atletas, como Ibtihaj Muhammad, Kristina Vogel e Dina Asher-Smith. LeBron James, por fim, foi o mais recente homenageado com um boneco Ken da Barbie e celebrou a chance de poder inspirar jovens por meio do brinquedo.

“Quando criança, tive a sorte de ter modelos a seguir que não apenas me inspiraram, mas também me mostraram o que é possível alcançar com trabalho duro e dedicação. Agora, como adulto, entendo o quão vital é para os jovens terem figuras positivas para admirar. É uma chance de reconhecer o impacto poderoso de modelos que despertam confiança, inspiram sonhos e mostram às crianças que elas também podem alcançar a grandeza”, disse LeBron James.

Por fim, agora com seu próprio Ken, LeBron vive a reta final de sua carreira na NBA. Aos 40 anos, ele é o atleta mais velho em atividade na liga e segue quebrando recordes em sua 22ª temporada. Pelo Lakers, ele tem médias de 24.5 pontos, 7.9 rebotes e 8.3 assistências.

