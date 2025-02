LeBron James revela motivação para liderar Lakers aos 40 anos

LeBron James se tornou o primeiro jogador de 40 anos a ter múltiplos jogos de 40 pontos na carreira após a vitória do Los Angeles Lakers sobre o Portland Trail Blazers, na quinta-feira (20). Além disso, ele se tornou o terceiro jogador com mais partidas na história da NBA (1542). Após a confronto, o astro falou sobre o que o motiva a continuar em alto nível.

“Ainda amo o jogo e ainda tenho muito a oferecer ao basquete, aos meus companheiros de equipe e a esta liga enquanto estiver aqui”, explicou LeBron. “Não tenho muito tempo restante. Então, enquanto estou aqui neste momento, vou tentar dar o meu máximo quando estiver em quadra. Então, por quê? É pelo amor ao jogo. Agora tenho a oportunidade de mostrar ao meu filho os caminhos para se tornar um profissional. E estar ao lado dele todos os dias é um privilégio”.

James também está lidando com uma lesão no pé, que ele sabe que precisará ser gerenciada com cuidado ao longo da temporada e nos playoffs. Mesmo com esses desafios, o craque continua jogando em alto nível.

“Será algo que teremos que administrar pelo resto da temporada e entrando nos playoffs“, disse James. “Mas fiquei feliz por ter conseguido alguns dias de descanso e ter tido um acompanhamento contínuo para garantir que eu estivesse disponível hoje”.

Na atual campanha, sua 22ª na liga, LeBron tem médias de 24.7 pontos, 8.9 assistências e 7.7 rebotes por jogo. São as melhores médias em todas as estatísticas para um jogador de mais de 40 anos na história da NBA. Ademais, o veterano continua a bater recordes, como o de múltiplos jogos de 40 pontos, partidas e também participações no All-Star Game.

Mesmo com 40 anos, LeBron James lidera o Lakers para uma campanha respeitável, de quinto lugar na Conferência Oeste. Embora a chegada de Luka Doncic à equipe tenha sido bastante comemorada, o encaixe em quadra ainda não apareceu. Isso porque o esloveno tem médias de apenas 14.7 pontos, 5.3 assistências e 6.7 rebotes nos três jogos em que fez por Los Angeles.

No entanto, vale lembrar que Luka estava lesionado desde a rodada de Natal, só voltando no dia 10 de fevereiro. Assim, o jogador ainda está numa restrição, mesmo que leve, não chegando aos 30 minutos por noite.

Além disso, o elenco do Lakers, que ficou sem um pivô após a saída de Anthony Davis e o cancelamento da troca que traria Mark Williams, também é um ponto de preocupação. A equipe está sem um titular de bom nível para a posição atualmente.

