LeBron James faz 39, mas Lakers cai diante do Grizzlies

Sem Anthony Davis e Rui Hachimura, o Los Angeles Lakers caiu diante do Memphis Grizzlies fora de casa por 131 a 114. Apesar de LeBron James anotar 39 pontos, o Lakers não conseguiu superar o Grizzlies em momento algum. Agora, o time californiano possui quatro vitórias em oito jogos e caiu para o décimo lugar no Oeste. Enquanto isso, o Grizzlies venceu a sua quinta partida em nove e está em nono.

Apesar de o Lakers atuar sem dois titulares, o Grizzlies também estava sem dois: Desmond Bane e Marcus Smart. Então, para piorar, Memphis perdeu o astro Ja Morant por lesão no terceiro quarto. Ele sofreu uma contusão na coxa e não retornou. No entanto, produziu 20 pontos e cinco assistências nos 24 minutos em que esteve em quadra.

Mas a partida ainda ficou marcada pelas provações de Ja Morant e LeBron James, enquanto o Grizzlies não permitia ao Lakers virar o placar. Após cesta de três do armador D’Angelo Russell, a equipe de Los Angeles cortou a diferença para quatro no terceiro quarto. Então, Memphis, rapidamente deixou em 85 a 71.

LeBron calls Ja Morant too small. 😤 pic.twitter.com/PGfpObbLmo — Hoop Central (@TheHoopCentral) November 7, 2024

No início do último quarto, aí que as coisas ficaram realmente ruins para os visitantes. Memphis anotou oito pontos sem resposta e o placar apontava 103 a 81. LeBron James ainda tentou fazer com que sua equipe encontrasse meios de reagir. Mas em vão. Pouco depois, o técnico JJ Redick sacou os titulares, decretando o resultado.

Redick, por outro lado, procurou exaltar a partida de LeBron.

“Acho que LeBron James foi fantástico hoje”, disse Redick. “Foi a melhor coisa que tivemos. Ele jogou duro. Está com quase 40 anos, enquanto foi o jogador que atuou de forma mais sólida. Isso diz muito sobre ele”.

O treinador aproveitou para criticar o esforço do resto do time. De acordo com Redick, a equipe não jogou com a vontade que deveria. Mas, aparentemente, o técnico estaria mais irritado com D’Angelo Russell. No segundo tempo, o armador atuou por apenas seis minutos.

“Apenas o nível de competição, atenção aos detalhes, são algumas coisas que falei com ele nas útlimas semanas”, afirmou. “De vez em quando, ele é realmente bom nisso. Mas em outras vezes, ele volta a ter certos hábitos. Mas não foi como uma punição. Eu apenas achei que se a gente tivesse alguma chance de vencer, era isso que ele deveria fazer”.

As provocações não ficaram apenas entre Ja Morant e LeBron James. Após o jogo, Scotty Pippen disse que estava feliz por vencer sua antiga equipe.

“Claro que gostei. Afinal, eles não quiseram ficar comigo lá. Então, sim, é uma motivação extra”, disse.

Além dos 39 pontos, LeBron James pegou sete rebotes e distribuiu seis assistências. Ele acertou seis das 11 tentativas de três.

