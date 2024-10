LeBron James está fora da abertura de pré-temporada da NBA

De acordo com a ESPN, LeBron James, está fora do jogo de abertura do Los Angeles Lakers na pré-temporada da NBA. Mesmo com grande expectativa para seu retorno, o jogador de 39 anos decidiu se poupar para o primeiro confronto preparativo desta sexta-feira (4), contra o Minnesota Timberwolves.

LeBron James estará ausente do primeiro amistoso do Lakers na NBA para focar em sua preparação física para o restante da temporada. No entanto, isso não é motivo de preocupação para os torcedores. Afinal, é natural que o time de Los Angeles opte por gerenciar seu tempo em quadra para mantê-lo saudável por ao longo da campanha 2024/25.

Aos 39 anos, LeBron James entra em sua 21ª temporada na NBA. Portanto, cuidar da físico do jogador é essencial para garantir que ele possa desempenhar em alto nível ao longo do ano.

Além disso, a estratégia dos Lakers é clara: garantir que sua principal estrela esteja nas melhores condições possíveis para confrontos decisivos. Especialmente os playoffs. A ausência do astro na abertura da pré-temporada demonstra que ele e a equipe estão pensando no longo prazo.

Embora LeBron ainda seja o principal nome do Lakers, sua ausência nesta sexta-feira abrirá oportunidades para outros jogadores do elenco. Assim, jovens com poucos minutos e alguns reforços da offseason, terão a chance de mostrar seus trabalhos para o técnico JJ Redick.

Bronny deve ir para o jogo

Enquanto LeBron optou por descansar, seu filho, Bronny James, participou das atividades da equipe deve estar em quadra. Afinal, Redick já revelou que pretende testar diferentes escalações na pré-temporada.

“Claro, há nervosismo. Mas estou animado para jogar e aprender com os companheiros de time. Então, se eu tiver a chance de mostrar meu jogo, farei isso da melhor maneira possível”, disse o novato no último treino do Lakers.

Além disso, durante a semana, Bronny falou sobre a oportunidade de competir contra o próprio pai durante os treinos. Entretanto, ele deixou claro que prefere manter uma certa distância de LeBron fora das quadras.

“Já estamos tão conectados pelo que somos. Portanto, prefiro me manter o mais longe possível dele, pelo menos fora dos treinos”, brincou o calouro, referindo-se ao fato de que não viaja com o pai para os treinos.

