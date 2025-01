LeBron e Davis comandam e Lakers atropela Celtics no clássico

O Los Angeles Lakers atropelou o atual campeão Boston Celtics, por 117 a 96, em grande noite de Anthony Davis, LeBron James e Austin Reaves. Na primeira edição do maior clássico da NBA na temporada 2024/25, o time da casa levou a melhor em um de seus melhores jogos no ano. Além disso, a rodada desta quinta-feira (23) contou com mais oito partidas.

Uma vitória importantíssima na tabela e na moral do Lakers. Afinal, esse foi um desempenho notável contra um dos grandes favoritos ao título da NBA. Agora, o time soma 24 vitórias em 42 partidas, se mantendo na quinta posição da Conferência Oeste. E outro jogo importante está por vir. No sábado (25), a equipe viaja para San Francisco para encarar o Golden State Warriors.

Boston, por outro lado, segue mais instável do que o habitual. Isso porque são cinco vitórias e cinco derrotas nos últimos dez compromissos. A equipe perdeu a chance de se aproximar do Cleveland Cavaliers, líder da Conferência Leste, que também perdeu na rodada de quarta-feira. O time tem 31 vitórias e 14 derrotas, ficando na segunda posição. O Celtics segue no Oeste, já que vai enfrentar o Dallas Mavericks, em uma reedição das finais da NBA de 2023/24, também no sábado.

Então, confira como foi o clássico entre o Lakers de LeBron James e Anthony Davis, contra o Boston Celtics de Jayson Tatum e Jaylen Brown.

Uma noite perfeita para o Lakers

Não é exagero dizer que essa foi a grande noite do Lakers em toda a temporada 2024/25. Em meio a rumores e exigências por reforços de seus melhores jogadores, pareceu uma boa forma de mostrar que esse time ser competitivo.

O começo de jogo foi bem equilibrado, mas os minutos finais do primeiro quarto foram excelentes. LeBron James e os reservas, fizeram de tudo. O camisa 23 deu duas enterradas incríveis e criou chutes de três pontos para Gabe Vincent e Max Christie. A vantagem estava em 11 no primeiro quarto.

E o melhor ponto da atuação do time da casa veio na disciplina com que lidou com o jogo. Seja nas rotações defensivas, seja no processo ofensivo, Los Angeles estava muito ligado, agressivo, com poucos erros. Vincent seguiu quente do perímetro e ganhou a companhia do calouro Dalton Knecht, que fez seu melhor jogo em algumas semanas.

O ritmo elevado, sobretudo no perímetro, desapareceu no terceiro quarto. Foram apenas 16 pontos, com uma bola de três. Mas o que parecia um cenário de colapso, não se confirmou. As bolas não estavam caindo, porém, o time não cometeu erros de ataque no quarto. Além disso, a defesa novamente esteve lá, com muitas coberturas eficientes.

E assim, mesmo que Boston tenha ameaçado encostar no placar algumas vezes, Los Angeles apenas liquidou a fatura sem maiores sustos no fim do jogo. Novamente, James e Reaves liderando a segunda unidade no começo. Quando o camisa 23 foi descansar, Anthony Davis anotou seis pontos rápido e um lindo toco que sacramentou o triunfo. Teve direito até a Garbage Time no fim, momento em que apenas reservas estão em quadra, com a presença de Bronny James.

Leia mais!

Celtics frio

Noite complicada para o tão forte ataque do atual campeão da NBA. O Celtics simplesmente não teve nenhum ritmo para buscar uma reação contra o Lakers de LeBron e Davis.

Os primeiros 12 minutos foram até bons em certo ponto. Foi um começo agressivo de Kristaps Porzingis e Jaylen Brown. Ambos somaram 19 dos 23 pontos da equipe no período. Mas a falta de ajuda e contribuição de outros nomes, pesou a partir que os dois saíram da quadra pela primeira vez. Boston só fez cinco pontos nos cinco minutos finais do quarto.

Jayson Tatum só marcou um ponto no primeiro quarto, mas conseguiu atacar de forma mais eficiente no segundo quarto. Porém, ninguém mais conseguiu ganhar ritmo. Derrick White, por exemplo, acertou uma bola tripla no primeiro quarto, e essa foi a única que ele fez no jogo. Jrue Holiday acertou uma no segundo quarto, e do mesmo modo, não pontuou mais.

O mesmo aconteceu com Payton Pritchard e Sam Hauser, que somaram 13 pontos em 16 arremessos. Aliás, os seis pontos do ala vieram no último quarto, com a vantagem já muito grande para buscar. Por fim, isso pesou no terceiro período, em que o ataque rival perdeu ritmo, mas Boston simplesmente não conseguia encostar no placar. Afinal, o time visitante nunca encontrou o seu próprio estilo habitual de jogar.

A coisa foi tão feia que a equipe sequer conseguiu dar alguma graça ao jogo no último quarto. Aliás, Joe Mazzula recorreu cedo aos seus reservas menos utilizados, que jogaram praticamente o período inteiro. Pela segunda noite seguida, um certo destaque para Jaden Springer. Mas de resto, muita frustração, em uma derrota clara do Celtics para o Lakers de LeBron e Davis.

(31-14) Boston Celtics 96 x 117 Los Angeles Lakers (24-18)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Kristaps Porzingis 22 7 2 0 1 Jaylen Brown 17 8 3 1 0 Jayson Tatum 16 6 5 1 1 Jaden Springer 10 2 1 0 0 Payton Pritchard 7 2 2 0 1

Três pontos: 14-41; Brown: 3-9

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 24 8 3 1 3 Austin Reaves 23 3 6 0 0 LeBron James 20 14 6 0 0 Dalton Knecht 13 4 0 0 0 Gabe Vincent 12 1 4 0 0

Três pontos: 15-35; Vincent: 4-7

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Los Angeles Lakers de LeBron James e Anthony Davis sobre o Boston Celtics de Jayson Tatum e Jaylen Brown, a rodada dessa quinta-feira ainda contou com mais oito partidas.

E valem alguns destaques aqui. Afinal, o brasileiro Gui Santos teve mais uma ótima noite, anotando 19 pontos, sete rebotes e cinco bolas de três em seis tentativas. A entrada do ala mudou o jogo, e um déficit de 14 pontos se tornou uma vitória tranquila com muito destaque para ele.

A rodada de hoje também teve um San Antonio Spurs x Indiana Pacers especial. Afinal, as equipes se enfrentaram em Paris. Em casa, Victor Wembanyama brilhou para dar uma vitória fácil para os texanos.

Por fim, já que nunca é demais citar, Nikola Jokic fez um de seus jogos mais absurdos da carreira na vitória do Denver Nuggets sobre o Sacramento Kings. Nenhum jogador na história do NBA teve uma atuação com os números que o MVP fez hoje: 35 pontos, 22 rebotes e 17 assistências.

Então, confira os outros resultados e estatísticas da rodada da NBA, além da vitória do Lakers de LeBron e Davis sobre o Celtics de Tatum e Brown.

(20-22) San Antonio Spurs 140 x 110 Indiana Pacers (24-20)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 30 11 6 1 5 Devin Vassell 25 3 4 2 2 Harrison Barnes 20 7 3 2 0 Jeremy Sochan 13 9 3 0 0 Tre Jones 11 4 8 1 1

Três pontos: 18-36; Vassell: 5-6

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Bennedict Mathurin 24 3 0 2 1 Pascal Siakam 18 4 6 0 1 Myles Turner 14 3 0 1 0 Tyrese Haliburton 13 2 7 0 0 Obi Toppin 13 3 2 0 0

Três pontos: 13-43; Toppin: 3-5

(16-28) Portland Trail Blazers 101 x 79 Orlando Magic (23-23)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Anfernee Simons 21 3 3 0 0 Toumani Camara 16 6 3 2 2 Deni Avdija 13 5 5 0 0 Robert Williams III 8 12 0 1 4 Jerami Grant 12 4 4 1 3

Três pontos: 9-28; Simons: 3-6

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 20 4 0 0 1 Tristan Da Silva 16 5 2 1 0 Anthony Black 12 3 5 1 0 Jett Howard 10 3 0 0 0 Paolo Banchero 8 9 6 0 2

Três pontos: 6-25; Howard: 3-4

(12-32) Toronto Raptors 122 x 119 Atlanta Hawks (22-22)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 25 6 3 1 0 Bruce Brown 18 5 4 1 0 Jakob Poeltl 17 9 5 2 2 Chris Boucher 17 2 0 1 0 RJ Barrett 15 6 3 2 0

Três pontos: 9-21; Barrett: 3-3

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Bogdan Bogdanovic 23 3 0 0 1 Dyson Daniels 22 8 5 4 0 Onyeka Okongwu 19 12 4 2 1 Trae Young 18 1 13 0 0 Vit Krejci 13 2 2 2 0

Três pontos: 13-37; Bogdanovic: 3-5

(21-22) Miami Heat 96 x 125 Milwaukee Bucks (25-17)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Kel’el Ware 22 10 0 1 2 Tyler Herro 21 3 9 0 0 Duncan Robinson 12 1 4 1 0 Bam Adebayo 11 14 3 0 0 Jaime Jaquez Jr. 8 3 4 0 1

Três pontos: 12-51; Herro: 4-13

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Damian Lillard 29 9 11 2 0 Giannis Antetokounmpo 25 12 4 0 3 Gary Trent Jr. 21 1 1 0 0 Bobby Portis 16 8 3 0 0 Brook Lopez 11 4 1 1 3

Três pontos: 18-40; Trent: 7-10

(24-21) Dallas Mavericks 121 x 115 Oklahoma City Thunder (36-8)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Spencer Dinwiddie 28 1 3 0 0 Kyrie Irving 24 3 4 2 0 PJ Washington 22 19 3 3 2 Olivier Maxence-Prosper 14 3 0 1 0 Daniel Gafford 12 5 2 1 1

Três pontos: 14-31; Irving: 4-8

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Williams 33 4 7 4 1 Shai Gilgeous-Alexander 31 1 7 0 0 Jaylin Williams 12 6 2 0 1 Aaron Wiggins 9 3 1 0 0 Alex Caruso 8 3 5 2 1

Três pontos: 15-37; Williams: 4-8

(23-21) Sacramento Kings 123 x 132 Denver Nuggets (28-16)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 24 6 1 0 1 Domantas Sabonis 23 19 8 0 0 De’Aaron Fox 17 5 6 1 1 Malik Monk 15 2 7 1 0 Doug McDermott 15 0 0 0 0

Três pontos: 15-41; McDermott: 5-6

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 35 22 17 1 2 Christian Braun 21 2 1 2 1 Michael Porter Jr. 20 8 0 1 1 Jamal Murray 18 6 5 3 0 Russell Westbrook 18 5 3 1 0

Três pontos: 13-37; Jokic: 2-3

(19-26) Chicago Bulls 106 x 131 Golden State Warriors (22-22)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach LaVine 24 3 4 0 0 Josh Giddey 16 11 3 1 1 Ayo Dosunmu 13 2 2 0 0 Nikola Vucevic 9 6 4 4 0 Jalen Smith 9 6 1 0 1

Três pontos: 16-40; LaVine: 3-6

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 21 4 7 0 0 Quinten Post 20 5 3 0 0 Gui Santos 19 7 1 1 0 Andrew Wiggins 17 7 1 0 0 Moses Moody 16 3 4 0 4

Três pontos: 25-57; Gui: 5-6

(6-37) Washington Wizards 93 x 110 Los Angeles Clippers (25-19)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Poole 24 2 9 2 0 Bilal Coulibaly 15 5 1 3 0 Alex Sarr 14 10 2 1 0 Jonas Valanciunas 12 10 1 0 0 Bub Carrington 12 6 5 2 0

Três pontos: 11-46; Poole: 4-12

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Norman Powell 22 3 3 3 0 Derrick Jones Jr. 19 8 0 2 1 James Harden 17 12 13 1 1 Kawhi Leonard 15 7 1 1 0 Mo Bamba 13 6 1 0 5

Três pontos: 13-38; Bamba: 3-3

