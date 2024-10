Lauri Markkanen recusou participar de série da Netflix

A série da Netflix “Starting 5” por pouco não teve Lauri Markkanen em seu elenco. Em entrevista recente, o jogador do Utah Jazz comentou que foi procurado para participar do documentário, que abordar a rotina de cinco astros da NBA. No entanto, ele preferiu recusar. Assim, o elenco ficou com LeBron James, Anthony Edwards, Jimmy Butler, Domantas Sabonis e Jayson Tatum.

“Acredito que era a mesma série. Eles entraram em contato para fazer uma série de Netflix”, contou Lauri Markkanen. “Talvez, fosse outra, mas essa é a única coisa sobre basquete que vi. Então, presumi que fosse essa”, acrescentou.

A rejeição de Markkanen é surpreendente. A produção da Netflix, afinal, seria a oportunidade dele se consolidar como um astro da liga, sendo referência para aqueles que o acompanhassem. Porém, ele revelou que preferiu manter a sua vida pessoal em sigilo, sendo algo que o documentário não permitiria.

“Eu não queria trazer mais pessoas para o vestiário. Sim, é legal quando tudo está indo bem e você tem pessoas filmando você no carro depois de um jogo. Mas e se as coisas não estiverem boas? Eu conheço minha personalidade e seria demais. Queria apenas focar em jogar basquete e estar com nosso time sem outras pessoas ao redor. Além disso, somos bastante reservados com nossa vida familiar. Então, não queria envolvê-los nisso”, explicou.

O documentário da Netflix estreou no dia 9 de outubro. Ao todo, a produção com dez episódios, que mostram o dia-a-dia de LeBron James, Anthony Edwards, Jimmy Butler, Domantas Sabonis e Jayson Tatum na NBA. Além disso, a série revela também os momentos fora das quadras das estrelas e como eles impactam na carreira.

Entre os nomes selecionados, LeBron é o de maior prestígio. Em sua 21ª temporada, o astro mostrou os desafios de se manter saudável perto dos 40 anos. Além disso, a série abordou a então futura companhia de Bronny James, seu filho. Juntos, eles foram a primeira dupla de pai e filho a atuarem na NBA.

Tatum, por sua vez, revelou a busca por seu primeiro título da NBA. Campeão com o Boston Celtics em 2023/24, o ala foi um dos destaques principais na equipe de Massachusetts. Em contrapartida, a série abordou também a sua relação com o filho Deuce, uma criança, que acompanha de perto os bastidores da NBA.

Edwards, enquanto isso, é a parte jovem da série. Aos 23 anos, o ala-armador experimentou um crescimento meteórico na NBA e expôs os bastidores de sua melhor campanha na liga. Na última temporada, aliás, ele foi o responsável por liderar o Minnesota Timberwolves a aparição nas finais da Conferência Oeste.

Por fim, Sabonis e Butler são os nomes “menos estrelados” do elenco. No caso do astro do Miami Heat, o documentário abordou sua necessidade de se manter em alta, enquanto negocia seu novo contrato com a franquia.

