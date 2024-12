Lance polêmico rende multa da NBA a jogador do Spurs

Zach Collins, jogador do San Antonio Spurs, recebeu uma multa da NBA no valor de US$35 mil. A franquia enfrentou o Sacramento Kings em casa sem sua principal estrela, Victor Wembanyama, na sexta-feira (6). Então, a partida ficou marcada por um episódio curioso do pivô. Após receber a segunda falta técnica, ele mostrou o dedo do meio para um dos árbitros. O gesto resultou na punição da liga.

Veja o vídeo abaixo:

Publicidade Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jumper Brasil | NBA | NBB (@jumperbrasil) Publicidade

Dessa forma, a NBA decidiu aplicar uma multa ao jogador do San Antonio Spurs. Em sua terceira temporada com a equipe, Zach Collins nunca conseguiu grandes números. Porém, vem sendo importante como uma peça de rotação de elenco. Além disso, o pivô também cumpre um papel de experiência dentro da franquia. Apesar de Chris Paul ser o atleta mais velho e ter chegado para ser a referência de veterano para os jovens, Collins ainda é uma liderança no vestiário e um dos atletas do atual elenco com mais tempo de casa.

Publicidade

A partida foi dominada pelos visitantes, que contaram com atuações inspiradas de todos os seus titulares. Afinal, todos contribuíram com mais de dez pontos e apenas Keegan Murray não superou a marca dos 20 pontos. Assim, o Kings venceu a partida pelo placar de 140 a 113.

Leia mais!

O pivô da polêmica, Zach Collins foi draftado pelo Portland Trail Blazers em 2017 e conseguiu ajudar a franquia a chegar às finais da Conferência do Oeste em uma oportunidade. Em seguida, o jogador deixou a equipe para jogar em San Antonio. Vale dizer que o atleta nunca foi titular e sua minutagem também não é alta. Sua média na carreira é de 19,3 minutos por partida.

Publicidade

Na atual temporada, Zach fez 23 partidas, sendo apenas quatro como titular. Suas médias são de 14,7 minutos, seis pontos, três rebotes e uma assistência por confronto. Por outro lado, o San Antonio Spurs conta com uma campanha de 12 vitórias e derrotas e se encontra na 11ª posição da Conferência Oeste. Diferente da última temporada, a equipe está na briga pelo play-in. Por fim, a chegada de Chris Paul para ajudar Victor Wembanyama parece ter sido um acerto da franquia, que viu seu principal jogador evoluir neste ano.

Temporada de multas

A NBA tem sido rigorosa em punição a jogadores e técnicos na atual temporada. Nomes como Trae Young, Russell Westbrook, LaMelo Ball e vários outros já foram multados. Na última semana Jaylen Brown e Ime Udoka, técnico do Houston Rockets, receberem multas da liga.

Publicidade

Dessa forma, a liga não tem poupado os jogadores de multas. Até agora, foram quase US$2 milhões no total. A maior punição foi para Joel Embiid. Antes mesmo de estrear, o pivô do Philadelphia 76ers recebeu uma multa de US$1 milhão e ficou suspenso por três partidas. Isso porque empurrou um jornalista no vestiário após uma derrota do seu time.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA.