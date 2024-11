LaMelo Ball tem reação inusitada ao descobrir que Hornets enfrenta Cavaliers

LaMelo Ball e o Charlotte Hornets têm um grande desafio neste domingo (17): enfrentar o Cleveland Cavaliers. Na última rodada, a equipe conquistou uma importante vitória diante do Milwaukee Bucks, com 26 pontos, nove rebotes e seis assistências do armador. No entanto, o próximo confronto é contra o único time invicto da NBA.

O time da Carolina do Norte, portanto, nem bem teve tempo de comemorar a vitória, antes do duelo contra o Cavs. Na entrevista após a última partida pelo Hornets, aliás, LaMelo Ball teve uma reação inusitada ao lembrar que enfrentaria o Cavaliers. Segundo ele, o momento agora é manter o foco para tentar a vitória.

“Vamos comemorar essa vitória [contra o Bucks], usar a confiança e irmos para Cleveland… Caramba, vamos para Cleveland. Já? Nossa. Mas espero que a gente consiga uma vitória”, disse Ball.

Mas a reação de LaMelo Ball tem um motivo. O Cleveland Cavaliers, afinal, é o único time invicto da NBA na temporada. Em 14 partidas até aqui, são 14 vitórias. A sequência, aliás, é a quarta maior na história da liga para iniciar uma campanha. À frente, estão somente Golden State Warriors (24 vitórias em 2015/16), Houston Rockets (15 vitórias em 1993/94) e Washington Capitols (15 vitórias em 1948/49).

Fica claro, então, que não tem sido tarefa fácil enfrentar o Cavs. O próximo a tentar tirar a série invicta é o Hornets, que venceu o Bucks em um jogo decidido nos últimos segundos. Entretanto, a confiança do último jogo não deve ajudar tanto assim. Isso porque, o líder do Leste quer seguir invicto em 2024/25.

“Nós encaramos cada jogo de uma vez e jogando juntos. Ma sabemos que temos um alvo nas costas. Então, precisamos manter essa postura agressiva e confiante. Podemos não vencer todas as partidas, mas, se jogarmos assim, acho que vamos ter uma chance sempre. Vamos seguir juntos buscando sermos ótimos”, afirmou Darius Garland.

Rumo ao jogo, o Cleveland ocupa a primeira posição do Leste após vencer os 14 primeiros jogos. O segundo, por exemplo, é o Boston Celtics, com 11 vitórias e três derrotas. O Hornets, por sua vez, alcançou o oitavo lugar ao bater o Bucks na última partida. Em 12 jogos, a equipe de Carolina do Norte possui cinco triunfos.

