“LaMelo Ball deve estar no All-Star Game”, cobra jogador do Hornets

O anúncio dos titulares do All-Star Game teve um caso curioso em LaMelo Ball. O astro do Charlotte Hornets foi o jogador de armação mais votado pelo público na conferência Leste, mas ficou de fora da lista. Isso ocorreu, em particular, por não ter sido nem um dos cinco guards mais votados entre os representantes da imprensa. O técnico Charles Lee revelou que a frustração pelo resultado tomou conta da franquia.

“Eu sei o quanto LaMelo queria ser titular no Jogo das Estrelas. O elenco inteiro também queria vê-lo nessa posição, assim como todos dentro da organização. Acho que os seus números falam por si só, pois faz uma ótima temporada. Então, espero que possam ver como ele impacta o nosso time. É, certamente, um daqueles talentos que faz todos ao seu redor melhores”, elogiou o treinador.

Apesar do rendimento ruim do Hornets, Ball vive um grande momento nessa temporada. Está saudável pela primeira vez em anos e, com isso o seu basquete está cada vez mais em evidência. Os seus atuais 28,9 pontos são a maior média da carreira, além de pegar 5,4 rebotes e dar 7,4 assistências. Para Miles Bridges, a presença do colega de time no jogo festivo não é uma questão aberta a debate.

“LaMelo é o jogador mais empolgante da NBA, antes de tudo. Todos querem vê-lo jogar. Faz 29 pontos por partida nessa campanha. Então, eu realmente não vejo o motivo de não ser eleito. E, mesmo que fique fora até da lista de reservas, sei que isso vai servir como motivação. Mas, sem dúvidas, acho que deve ser all-star. Aliás, já deveria estar como titular”, cobrou o ala de Charlotte.

Nem reserva?

A ausência entre os titulares, a princípio, coloca LaMelo Ball em risco de sequer ter uma vaga no All-Star Game. Ele vai entrar em uma concorrência pesada por espaço entre os jogadores de armação do Leste. Sai em desvantagem por causa do Hornets ocupar só a 14a colocação da conferência. Lou Williams, por exemplo, não apostaria o seu dinheiro na aclamação do armador entre os técnicos da liga.

“LaMelo tem boas chances de sair de um dos jogadores mais votados pelo público para nem estar entre os reservas. Pois, no fim das contas, existem outros atletas que estão jogando melhor e liderando equipes melhores. Eu acho que caras como Tyler [Herro] e Cade [Cunningham] vão ser lembrados antes de LaMelo. Afinal, causam impacto em times mais competitivos”, projetou o ex-armador.

Chandler Parsons tem uma visão bem próxima de Williams nesse sentido. Ball é muito mais popular entre o público do que junto aos treinadores, então perdeu a sua grande chance. “Esse cara tem vários seguidores nas redes sociais e, por isso, é conhecido demais. Mas o fato é que seu time só venceu 12 jogos até agora. É complicado”, resumiu o ala aposentado.

Ao natural

Outro atleta do elenco do Hornets que não tem dúvidas sobre o merecimento de Ball, claro, é o próprio Ball. E não se trata de uma questão limitada à atual temporada. O jovem astro crê que, antes de tudo, ele é – não está – um all-star. É algo natural, da essência do seu jogo. Então, nunca ser visto como uma escolha automática é uma forma de subestimá-lo.

“Se simplesmente jogar como eu mesmo, sinto que sou um all-star todos os anos. Vou ser sempre. Por isso, acho que só preciso entrar em quadra e fazer o número de jogos necessário para ser elegível. Todas as temporadas, sinto que sou talentoso o bastante para estar entre os melhores. É simples assim”, cravou o armador de 23 anos.

