Lakers vence Spurs com boa atuação de Luka Doncic

O Los Angeles Lakers venceu o San Antonio Spurs por 125 a 109 em um jogo em que Luka Doncic ficou a um rebote de conseguir um triplo-duplo. O astro esloveno teve problemas nos arremessos, mas comandou o time angelino ao 42º triunfo da temporada da NBA.

Além de Doncic, o Lakers contou com grande atuação de Austin Reaves. O armador foi o cestinha da partida com 30 pontos, convertendo 57,1% de suas tentativas. Do outro lado, o novato Stephon Castle foi o destaque do Spurs,com 23 pontos e oito rebotes.

Logo de início, o Spurs abriu sete pontos de vantagem, dando sinais que seria um adversário complicado. Contudo, o Lakers logo igualou a partida e tomou a frente. Doncic anotou 12 pontos no primeiro quarto, que terminou 32 x 22 para o time de Los Angeles.

O Lakers seguiu quente no segundo quarto. Finney-Smith deixou o placar 50 x 38 com uma bola do perímetro. O Spurs tentou diminuir, mas Luka Doncic aumentou a vantagem do Lakers para 17 pontos. As equipes trocaram algumas cestas e os donos da casa foram ao intervalo vencendo por 65 x 51.

Sem seus principais jogadores, o Spurs teve dificuldades para tentar igualar a partida. Dessa maneira, o Lakers seguiu dominando as ações e Jordan Goodwin abriu 28 pontos de vantagem para o time angelino. Então, San Antonio deu algum sinal de vida e Jeremy Sochan diminuiu para 19 antes do fim do terceiro quarto.

Com o resultado quase garantido, JJ Redick deu descanso para Doncic. O esloveno ficou fora de mais da metade do quarto período. A cada investida de San Antonio, o Lakers respondia e não deixava a vantagem diminuir. Com menos de quatro minutos para o fim, Castle deixou a diferença em 11 pontos. Doncic, Gabe Vincent e Reaves responderam e o Lakers voltou a liderar com folga. Daí em diante foi apenas controlar o jogo e garantir a vitória na Crypto.com Arena.

(28-39) San Antonio Spurs 109 x 125 Los Angeles Lakers (42-25)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephon Castle 23 8 3 0 0 Devin Vassell 17 8 2 0 1 Jeremy Sochan 15 3 1 0 0 Keldon Johnson 11 4 2 2 2 Chris Paul 9 6 8 0 0

Três pontos: 15-38; Castle: 3-6

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Austin Reaves 30 7 6 2 0 Luka Doncic 21 9 14 3 1 Jordan Goodwin 15 4 3 3 1 Dorian Finney-Smith 15 3 1 0 0 Dalton Knecht 13 3 3 0 1

Três pontos: 19-48; Reaves: 5-13

(29-39) Miami Heat 95 x 116 New York Knicks (43-24)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Duncan Robinson 22 2 2 1 0 Tyler Herro 20 3 1 0 0 Bam Adebayo 12 7 4 1 2 Davion Mitchell 12 4 5 3 1 Jaime Jaquez 6 11 7 1 2

Três pontos: 6-23; Robinson: 5-9

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Mikal Bridges 28 1 3 1 0 Karl-Anthony Towns 23 7 3 0 1 Josh Hart 12 13 11 4 1 Mitchell Robinson 10 9 1 2 2 Miles McBride 10 2 3 2 0

Três pontos: 16-34; Bridges: 4-6

(23-45) Philadelphia 76ers 137 x 144 Houston Rockets (44-25)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Quentin Grimes 46 13 4 2 1 Jared Butler 21 2 5 2 1 Justin Edwards 18 3 4 1 0 Jalen Hood-Schifino 12 4 1 2 0 Oshae Brissett 11 5 2 0 2

Três pontos: 24-49; Grimes: 8-14

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 30 7 13 2 1 Jabari Smith 30 8 3 2 0 Dillon Brooks 25 6 5 2 1 Tari Eason 21 8 1 0 1 Alperen Sengun 13 11 5 0 0

Três pontos: 22-53; Green: 5-17

(38-31) Detroit Pistons 127 x 81 New Orleans Pelicans (18-51)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 24 4 8 1 0 Simone Fontecchio 23 7 0 1 0 Dennis Schroder 12 0 5 1 0 Malik Beasley 11 4 3 0 0 Jalen Duren 9 7 6 0 2

Três pontos: 13-35; Fontecchio: 5-5

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Zion Williamson 30 6 3 0 2 Yves Missi 12 10 0 0 2 Kelly Olynyk 9 3 3 1 1 Karlo Matkovic 7 7 0 2 0 CJ McCollum 3 4 5 2 0

Três pontos: 5-32; McCollum: 0-7

(38-29) Indiana Pacers 132 x 130 Minnesota Timberwolves (40-30)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Obi Toppin 34 10 2 1 1 Bennedict Mathurin 22 3 1 1 1 Jarace Walker 13 5 1 2 0 Tony Bradley 12 9 2 1 2 TJ McConnell 11 4 13 0 0

Três pontos: 17-37; Toppin: 7-10

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 38 3 5 2 2 Naz Reid 21 4 0 1 1 Donte DiVincenzo 19 3 3 2 0 Julius Randle 17 6 4 1 0 Jaden McDaniels 13 7 4 1 1

Três pontos: 13-42; DiVincenzo: 5-11

(29-39) Chicago Bulls 111 x 97 Utah Jazz (15-54)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Coby White 26 3 4 0 0 Tre Jones 18 4 12 3 0 Kevin Huerter 17 9 2 1 1 Matas Buzelis 17 9 2 0 1 Nikola Vucevic 10 10 4 1 1

Três pontos: 14-45; Huerter: 4-4

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Lauri Markkanen 16 2 1 0 1 Keyonte George 16 2 2 2 0 Jordan Clarkson 14 3 3 0 0 Brice Sensabaugh 13 6 1 1 0 Walker Kessler 7 12 1 0 3

Três pontos: 9-42; Markkanen: 1-8

(15-52) Washington Wizards 97 x 112 Portland Trail Blazers (30-39)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Alex Sarr 20 4 3 1 2 Tristan Vukcevic 17 8 2 1 2 Jaylen Martin 11 6 3 2 0 Kyshawn George 11 3 0 0 0 AJ Johnson 8 7 4 0 1

Três pontos: 12-40; Sarr: 3-9

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Anfernee Simons 30 1 2 0 0 Shaedon Sharpe 16 5 2 2 0 Deni Avdija 15 6 2 0 0 Duop Reath 15 4 3 1 1 Donovan Clingan 11 13 2 0 0

Três pontos: 15-46; Simons: 5-11

(43-26) Memphis Grizzlies 122 x 132 Sacramento Kings (34-33)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Desmond Bane 44 7 4 1 0 Brandon Clarke 15 8 2 1 1 Jaylen Wells 14 4 2 1 0 Zach Edey 12 8 1 0 4 Jaren Jackson Jr. 12 3 3 1 0

Três pontos: 13-30; Bane: 7-7

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Malik Monk 28 3 7 1 2 Zach LaVine 23 2 6 0 0 DeMar DeRozan 22 6 9 0 1 Keegan Murray 16 10 0 2 0 Jake LaRavia 12 2 1 2 1

Três pontos: 20-41; LaVine: 5-8

(24-45) Toronto Raptors 89 x 129 Phoenix Suns (32-37)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 16 4 3 0 0 Immanuel Quickley 15 7 7 1 0 Jamison Battle 14 3 1 0 0 Orlando Robinson 12 8 3 0 0 AJ Lawson 12 3 0 1 0

Três pontos: 10-35; Battle: 4-12

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 27 4 6 0 0 Ryan Dunn 17 6 0 0 1 Tyus Jones 15 3 4 0 0 Kevin Durant 14 3 3 1 0 Nick Richards 10 4 1 0 0

Três pontos: 20-39; Jones: 4-7

(44-25) Denver Nuggets 114 x 105 Golden State Warriors (39-29)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Aaron Gordon 38 6 3 0 0 Michael Porter Jr. 21 10 5 2 0 Peyton Watson 13 5 1 1 4 Russell Westbrook 12 11 16 3 2 Hunter Tyson 9 7 2 2 0

Três pontos: 14-39; Gordon: 4-6

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Jimmy Butler 23 8 6 2 1 Stephen Curry 20 4 7 3 0 Gary Payton II 18 3 1 3 1 Jonathan Kuminga 13 3 4 1 0 Draymond Green 10 6 5 3 4

Três pontos: 8-33; Curry: 4-14

