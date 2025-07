Lakers seria favorito por Robert Williams na NBA

O Los Angeles Lakers é o favorito para assinar com o pivô Robert Williams, ex-jogador do Boston Celtics na NBA. De acordo com a casa de apostas Bovada, uma das mais populares do ramo nos EUA, o time angelino lidera as cotações para contratar Robert Williams.

Robert Williams, de 27 anos, está sob contrato com o Portland Trail Blazers. No entanto, seu acordo acaba ao fim de 2025/26, no valor de US$13.3 milhões. Após o Blazers selecionar o pivô Hansen Yang com a décima sexta posição no Draft de 2025 da NBA, o time ficou com cinco jogadores para a mesma função. Afinal, Deandre Ayton, Donovan Clingan e Duop Reath também são pivôs.

No entanto, o Blazers já começou a abrir espaço em seu elenco ao dispensar Ayton. Agora, os rumores apontam que o time do Oregon poderia fazer o mesmo com Williams na agência livre da NBA.

Como Ayton já assinou com o Los Angeles Lakers, o time poderia ir atrás de Williams para ser o seu reserva para a próxima campanha. Por enquanto, a equipe californiana conta apenas com Jaxson Hayes como reserva na função.

Por enquanto, não existe nada certo. Sequer tem a confirmação de que Robert Williams será dispensado ainda na agência livre da NBA, mas caso aconteça, o Lakers teria interesse. Aliás, seria uma das primeiras opções para o time de Los Angeles. Depende, portanto, da liberação.

Existe, no entanto, uma chance de Williams chegar ao Lakers via troca. Teria de enviar o contrato expirante como de Maxi Kleber ou Gabe Vincent, além de Dalton Knecht.

Outros times também teriam algum interesse em Robert Williams, mas apenas após ele ser dispensado. O próprio Boston Celtics, sua antiga equipe, poderia ir atrás do pivô. Afinal, o Celtics conta apenas com Neemias Queta, Luka Garza e Xavier Tillman para a posição de pivô.

Com expirante de US$13.3 milhões, Robert Williams é uma boa opção na NBA. Seu único problema, entretanto, está em suas condições físicas. Afinal, ele perdeu 158 dos últimos 184 jogos com o Blazers. Espera-se que ele esteja pronto para jogar a próxima campanha da liga.

Até aqui, o Lakers teve três contratações na agência livre da NBA. Além de Ayton, o time fechou com Marcus Smart e Jake LaRavia.

Na carreira na NBA, Williams possui médias de 7.2 pontos, 6.8 rebotes e 1.7 toco em cerca de 20 minutos por noite.

