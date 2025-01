Lakers e Bulls abriram conversas para troca de Zach LaVine antes da temporada

O Los Angeles Lakers esteve próximo de um acordo com o Chicago Bulls por Zach LaVine. De acordo com o jornal Chicago Sun-Times, as franquias negociaram um acordo durante a pré-temporada passada. No entanto, a falta de ativos por parte do time angelino impediu a ida do ala-armador para a Califórnia.

LaVine, afinal, tem um salário de US$ 43 milhões na temporada. O Lakers, por outro lado, estourou o teto salarial e tem a sexta folha mais cara de 2024/25. Portanto, precisaria trabalhar em um pacote para equilibrar os valores, bem como escolhas de Draft. Algo que não aconteceu.

Embora a troca com o Bulls tenha travado na época, o Lakers não perdeu o interesse em Zach LaVine. Nos últimos meses, a franquia da Califórnia sondou o ala-armador, em busca de uma estrela para reforçar o elenco no andamento da campanha. No entanto, ainda segundo o jornal, a troca ficou ainda mais difícil.

Publicidade

Afinal, o Lakers trocou recentemente por Dorian Finney-Smith. O negócio com o Brooklyn Nets enviou D’Angelo Russell, que era o terceiro maior salário do Lakers no ano. Além disso, Rui Hachimura e Austin Reaves não serão negociados. Desse modo, os ‘maiores contratos’ para o negócio seriam de Gabe Vincent (US$11 mi) e Jarredd Vanderbilt (US$10 mi).

O fracasso com Lakers certamente foi lamentado pelo Bulls. Isso porque, a equipe vem tentando a troca do astro desde a a última trade deadline. O movimento faz parte de uma tentativa de “deixar o elenco mais jovem”, como feito com DeMar DeRozan.

Publicidade

Leia mais!

Nos últimos meses, contudo, nenhuma franquia mostrou interesse no cestinha. A exceção, neste caso, seria o Lakers, conforme informou o Sun-Times. Nos demais casos, enquanto isso, o alto salário dele no Bulls seria um empecilho para as negociações. Sobretudo, considerado seu histórico de lesões.

A permanência em Illinois, ainda assim, permitiu a recuperação de LaVine. Na atual temporada, ele lidera o Bulls com médias de 23.6 pontos, 4.6 rebotes e 4.4 assistências. Desse modo, voltou a ser sondado por equipes que disputam uma vaga na pós-temporada.

Publicidade

O mais recente foi o Denver Nuggets. De acordo com K.C Johnson, da Chicago Sports Network, o time de Nikola Jokic deseja o reforço do ala-armador. Porém, o desafio é a necessidade enviar Michael Porter Jr. e também o jovem pivô Zeke Nnaji

“Bulls e Nuggets já negociam por Zach LaVine. Ainda de forma exploratória. Afinal, existe muito tempo para isso com a trade deadline em fevereiro, mas eles já se conversam”, revelou Johnson. “A grande questão é que Chicago parece não estar interessado em receber o contrato de Zeke Nnaji na troca. Essa é a grande discordância entre eles no momento”.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA