“Lakers desrespeitou Julius Randle”, acusa Lonzo Ball

Lonzo Ball comemorou o momento do amigo Julius Randle na NBA. O ala-pivô, afinal, tem sido um dos pilares do Minnesota Timberwolves, que alcançou as finais do Oeste. Nos playoffs, o craque do Wolves tem médias de 23.9 pontos, 5.9 rebotes e 5.9 assistências, sendo que brilhou na série contra o Golden State Warriors.

Para Ball, o momento de Randle é uma resposta aos momentos ruins que ele enfrentou na NBA. Em especial, no Los Angeles Lakers. Foi justamente na equipe angelina que os dois ficaram amigos e mantiveram boa relação desde então. Segundo o armador, o astro do Timberwolves foi desrespeitado durante o tempo que passou na Califórnia.

“Uma vez, sentaram todos no vestiário. Aí chegaram no Julius Randle e falaram: ‘só pegue rebote e faça bloqueio. Nada mais’. Então, eu fiquei tipo: ‘Que porra é essa?’. Ele era um dos nossos melhores jogadores. Foi quando a gente ficou mais próximo. Porém, eles desrespeitavam ele demais em Los Angeles, mano. E olha o que ele tá fazendo agora”, disse Ball.

Julius Randle deixou o Los Angeles Lakers na offseason de 2018. Durante o tempo que passou na equipe, ele era visto como um jogador promissor, mas que não conseguia brilhar na Califórnia. Assim, assinou com o New Orleans Pelicans e depois ainda passou pelo New York Knicks, antes de viver o melhor momento de sua carreira agora no Timberwolves.

Lonzo Ball, por sua vez, ainda jogou com Julius Randle após o Lakers. Isso porque, um ano depois do ala-pivô assinar com o Pelicans, o armador fez parte da troca do Lakers por Anthony Davis. Desse modo, também jogou em New Orleans antes de chegar ao Chicago Bulls.

Além de Ball, aliás, quem também parabenizou Randle foi Magic Johnson. Ídolo do Lakers, a lenda da NBA usou o X (antigo Twitter) para comentar sobre a classificação do Timberwolves às finais. Assim, além de falar sobre Anthony Edwards, ele comentou sobre o grande desempenho do ala-pivô de Minnesota.

“Parabéns ao Minnesota Timberwolves, que escolheu o melhor momento para jogar o seu melhor basquete, derrotando o Lakers e depois o Warriors. Anthony Edwards dominou ambos os times, contando com muita ajuda de Julius Randle, que está jogando o melhor basquete que já vi ele jogar”, disse Johnson.

