Lakers: Anthony Davis supera Grizzlies na volta de LeBron James

Com 40 pontos e 16 rebotes, o astro Anthony Davis comandou o Los Angeles Lakers na vitória sobre o Memphis Grizzlies por 116 a 110 na volta de LeBron James. Em casa, o Lakers superou o Grizzlies na noite de domingo (15), enquanto James voltou às quadras. Foram dois jogos sem o camisa 23, que somou 18 pontos, oito rebotes e oito assistências em 34 minutos de ação diante de Memphis.

No entanto, James não queria a “folga” nos últimos jogos e pretendia ajudar Davis no período. De acordo com o astro, a ideia era participar das 82 partidas de 2024/25.

“Se dependesse apenas de mim, eu teria jogado”, afirmou LeBron. “Seria difícil fazer com que eu ficasse de fora, mas tenho um time e preciso ouvir o que dizem, também. Então, eles me deixaram de fora para que me recuperasse”.

Pelo time visitante, Jaren Jackson Jr somou 25 pontos e cinco rebotes, enquanto Ja Morant ficou com 20 pontos, sete rebotes e seis assistências. Mas o Grizzlies ainda contou com o retorno de Zach Edey diante do Lakers de Davis e LeBron. Edey, que sofreu lesão no tornozelo em 17 de novembro, voltou bem. Ele produziu 13 pontos e dez rebotes saindo do banco de reservas.

“Eu tive a chance de ficar fora mais dias para deixar minha mente e meu corpo em ordem para estar como queria hoje (ontem)”, disse. “Mas deu tudo certo”.

“LeBron veio com energia, então trouxe energia para o resto do time contra o Grizzlies”, disse Anthony Davis. “Obviamente, ele está lidando com outras coisas. Mas acho que uma semana fora o fez recuperar e estar de volta”.

Apesar de o Lakers vencer o Grizzlies, o time de Los Angeles ainda está fora da zona de classificação direta aos playoffs. No momento, a equipe é a décima no Oeste. Por outro lado, Memphis segue em segundo na mesma conferência.

“Ele é o melhor que temos em nosso time em termos de atenção nos detalhes e mudanças”, afirmou o técnico JJ Redick. “Uma parte importante para a gente ter uma boa defesa vem sobre como ele conversa no setor. Seu nível de esforço é grande”.

O quatro vezes MVP lida com dores no pé e no calcanhar, enquanto está em sua vigésima segunda temporada na NBA. De acordo com Redick, a ideia é fazer com que James esteja ao lado de Davis mais vezes nos jogos. Mas, principalmente, fazer com que seus períodos em quadra não sejam tão longos.

“Não quero que ele tenha menos minutos, mas com períodos menores. A ideia é que ele não fique cansado, mas não pode ficar muito tempo no banco”, concluiu Redick.

Na próxima quinta-feira, os dois times voltam às quadras. Enquanto o Lakers pega o Sacramento Kings, o Grizzlies enfrenta o Golden State Warriors.

